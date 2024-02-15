بعدما أزعج الاحتلال بنشره لفظائعه.. صالح الجعفراوي يصاب (فيديو)

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وصالح الجعفراوي صحفي ومصور غزي يوثّق بعدسته القصف الإسرائيلي والجرائم التي يخلفها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 38 يوما، ويستخدم حسابه على إنستغرام لنشر ما تلتقطه كاميرته من قتل ودمار في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي.وعرف صالح بصناعته للمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ومع بدء العدوان على قطاع غزة، حمل كاميرته وأصبح يوثّق وصول الجرحى والشهداء إلى مستشفيات غزة، فحصدت مقاطعه مشاهدات عالية، إذ يتابعه أكثر من 3 ملايين شخص على إنستغرام.