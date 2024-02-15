الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعدما أزعج الاحتلال بنشره لفظائعه.. صالح الجعفراوي يصاب (فيديو)

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الناشط الغزي صالح الجعفراوي
أصيب الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، بجراح طفيفة بعد إنفجار صاروخ ألقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مكان تواجده في غزة.

وصالح الجعفراوي صحفي ومصور غزي يوثّق بعدسته القصف الإسرائيلي والجرائم التي يخلفها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 38 يوما، ويستخدم حسابه على إنستغرام لنشر ما تلتقطه كاميرته من قتل ودمار في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي.اضافة اعلان

وعرف صالح بصناعته للمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ومع بدء العدوان على قطاع غزة، حمل كاميرته وأصبح يوثّق وصول الجرحى والشهداء إلى مستشفيات غزة، فحصدت مقاطعه مشاهدات عالية، إذ يتابعه أكثر من 3 ملايين شخص على إنستغرام.
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