الخميس 09 أيار 2024
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"مباحثات غزة": إشارات على نضوج اتفاق لهدنة في القطاع

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غزة المدمرة بسبب العدوان الهمجي الصهيوني

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية عن مصدر لم تسمّه وإن وصفته بالمطلع، اليوم (الخميس)، القول إن هناك ما وصفها بإشارات على نضوج اتفاق تستضيف القاهرة مفاوضات غير مباشرة بشأنه سعياً لإنهاء 7 أشهر من الحرب في قطاع غزة.

وقال المصدر إن المفاوضات تستكمل، اليوم (الخميس)، للعمل على تذليل «النقاط الخلافية».

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وأشار المصدر إلى مشاركة كل من «حماس» و«الجهاد» و«الجبهة الشعبية» في المفاوضات، مشيراً إلى موافقة «الجبهة الشعبية» على تعديل مراحل التوصل لوقف إطلاق النار.


وتابع المصدر أن نائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية» جميل مزهر قد عدّل بنداً خاصاً بوقف إطلاق النار ليصبح «العودة للهدوء المستدام وصولاً لوقف إطلاق نار دائم».


وأشار إلى أن هذا البند سيتم تنفيذه خلال مراحل الاتفاق على مدى 135 يوماً.
وقال إن ذلك يمثل «تنازلاً عن شرط تنفيذ هذا البند خلال المرحلة الأولى»، مشيراً أيضاً إلى أن إسرائيل حذفت جملة «وقف إطلاق نار دائم» وأبقت «مستدام» مما يتيح لها العودة في أي وقت دون التزام.-(وكالات)

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