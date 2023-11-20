الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يستهدف ثكنة “برانيت” الإسرائيلية بصاروخين

الجنوب الللبناني
اعتداءات إسرائيلية على الجنوب اللبناني
أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن عناصره استهدفوا صباح الإثنين ثكنة “برانيت” الإسرائيلية. وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدة “الناقورة” و”جبل اللبونة” جنوب لبنان.اضافة اعلان
وجاء في البيان أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (00:8) من صباح يوم الاثنين ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91  بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة”.
وشهد محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة صباح اليوم قصفا مدفعيا إسرائيليا، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية “طوفان الأقصى”.-(د ب أ)
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