الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: لن نسمح لأن تكون المفاوضات غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال

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من مجزرة شارع الرشيد (مواقع التواصل الاجتماعي)

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن «الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد انتهاكاته لكل المواثيق والقوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، ليستهدف فجر اليوم جموع المواطنين الذين تجمّعوا بانتظار ما يسدّ جوع أطفالهم، الواقعين تحت حرب تجويع وإبادة كاملة يشنها جيش الاحتلال، فيقتل منهم العشرات، ويصيب المئات».

ونوه في بيان، اليوم الخميس، أن «(مجزرة لقمة العيش) اليوم، هي جريمة وحشية بشعة غير مسبوقة في تاريخ جرائم الحروب، يتحدّى بها الاحتلال من جديد؛ الإنسانيةَ جمعاء، والمجتمع الدولي، وأدوات العدالة والمحاسَبة فيه».

وأضاف: «إننا في حركة حماس، نؤكّد للإدارة الأمريكية خاصة، وللوسطاء وكل من يعنيهم الأمر بشكل عام؛ أنّ المفاوضات ليست عملية مفتوحة، ولن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات، الذي نسعى من خلاله لإنهاء معاناة شعبنا الإنسانية، التي صنعها الاحتلال؛ غطاءً لاستمرار العدو في جرائمه بحقّ شعبنا في قطاع غزة».
وارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في شارع الرشيد غرب مدينة غزة إلى أكثر من سبعين شهيدا ومئات الإصابات.

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وقالت وكالة «وفا» إن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي «هارون الرشيد» في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 منهم وإصابة المئات.


وأضاف مراسلها أنه جرى نقل نحو 50 شهيدا ونحو 200 مصاب إلى مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن هذه الأعداد تفوق قدرة المستشفى على التعامل معها، في ظل انعدام الإمدادات الطبية.

وأشار إلى أنه جرى نقل 20 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وما يزيد على 160 مصابا، فيما استقبل مستشفى العودة في جباليا، أكثر من 90 مصابا بينهم حالات حرجة.

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