اليونيسف: 90 % من أطفال غزة يعانون من سوء التغذية

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وأضاف المدير الإقليمي أن المساعدات لم تصل إلى شمال قطاع غزة منذ أسابيع، وطالب بفتح جميع نقاط العبور إلى القطاع.وحذر المسؤول من أنه إذا لم يتغير الوضع على الأرض بشأن دخول المساعدات "فسنشهد الأسوأ"، وفق تعبيره.