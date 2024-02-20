الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليونيسف: 90 % من أطفال غزة يعانون من سوء التغذية

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أطفال غزة
قال المدير الإقليمي للإعلام بمنظمة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط للجزيرة إن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية.

وأضاف المدير الإقليمي أن المساعدات لم تصل إلى شمال قطاع غزة منذ أسابيع، وطالب بفتح جميع نقاط العبور إلى القطاع.اضافة اعلان

وحذر المسؤول من أنه إذا لم يتغير الوضع على الأرض بشأن دخول المساعدات "فسنشهد الأسوأ"، وفق تعبيره.
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