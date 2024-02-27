الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 5424 طالبا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يقصف مدرسة تابعة للأونروا - (أرشيفية)
الاحتلال يقصف مدرسة تابعة للأونروا - (أرشيفية)
قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 5424 طالبا فلسطينيا استُشهدوا و9193 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية.اضافة اعلان

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى حوالي 5379، والذين أصيبوا إلى 8888، فيما استُشهد في الضفة 48 طالبا وأصيب 305 آخرون، إضافة إلى اعتقال 97، كما استشهد 255 معلما وإداريا، وأصيب 891 بجروح في قطاع غزة، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

ولفتت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة الغربية للاقتحام والتخريب، واستخدمت 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة. (بترا)
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