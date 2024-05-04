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السبت 04 أيار 2024
2:43 م
رويترز: قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية - (أرشيفية)
نقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مسؤول مطلع قوله إن قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس كجزء من مراجعة أوسع لوساطتها بالحرب بين "إسرائيل" والحركة.
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وأضاف المصدر أن قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي في الدوحة.
وتابع أن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع منذ 7 أكتوبر أم لا.
حماس
قطر
الدوحة
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