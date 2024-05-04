رويترز: قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس

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وأضاف المصدر أن قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي في الدوحة.وتابع أن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع منذ 7 أكتوبر أم لا.