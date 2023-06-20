الأربعاء 21 حزيران 2023
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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)
مستوطنون يقتحمون الأقصى
اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، موضحة أن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد الأقصى، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في الجهة الشرقية منه.اضافة اعلان
ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين، كما واصلت التضييق على دخول المصلين واحتجزت هويات العديد منهم عند بواباته وسط حالة من الغضب والغليان سادت جميع أرجاء الحرم القدسي الشريف.- (بترا)
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