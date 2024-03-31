الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كتائب المقاومة تحذر بعد اشتباكات مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية

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الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل فلسطينيا في الضفة الغربية

قالت كتيبة قفين- سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إن ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تجاه عناصرها "فعل شنيع ودنيء يدل على تخاذل السلطات ومعاونة الاحتلال على قتل أبناء شعبنا"، فيما طالبت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الأجهزة الأمنية الفلسطينية بكف أيديها عن المقاومين.

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وجاءت تلك المواقف بعد تجدد الاشتباكات في مناطق عدة بمحافظة طولكرم في الضفة الغربية بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، واندلعت الاشتباكات عقب محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال شبان في المحافظة.


وأظهرت مشاهد بثتها منصات محلية فلسطينية مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وأجهزة الأمن الفلسطينية في مخيم نور شمس بطولكرم، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلاحق قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" ورفاقه.

وحذرت كتيبة قفين- سرايا القدس في بيان من أن "أي محاولة لاعتقال أحد مجاهديها من طولكرم حتى جنين سيقابل برد قاس وصريح".


ودعا البيان المسؤولين في السلطة إلى وقف ما وصفها بأعمال التفاهة قبل تدهور الأمر، كما ناشد أبناء الشعب الفلسطيني "الوقوف بجانب الحق والتنديد بهذه الأفعال المشؤومة، لأنها تقود لحرب داخلية لا يستفيد منها إلا إسرائيل وجواسيسها".


من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى في بيان إن "مجاهديها خط أحمر، وإن من يحاول المساس بهم سيلقى الرد الأليم"، وطالبت الأجهزة الأمنية بكف أيديها عن المقاومين وبالإفراج عن المحتجزين منهم لديها.


اقتحامات إسرائيلية

 
من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم.


كما أفاد المراسل باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة سعير شمال الخليل.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّدت قوات الاحتلال عملياتها في الضفة الغربية مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى.-(الجزيرة)

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