مسؤولة أممية: شمال غزة يعاني مجاعة شاملة تتجه إلى الجنوب

أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، وجود "مجاعة شاملة" في شمال قطاع غزة تنتقل نحو الجنوب.



وبحسب تقرير نشر على الموقع الرسمي للمنظمة، أكدت ماكين أن السكان في قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي بعد مرور سبعة أشهر من القتال.

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وأشارت ماكين إلى أن تصريحاتها تعتمد على ما رآه البرنامج على أرض الواقع، مضيفة "هناك رعب حقيقي، ومن الصعب جدًا النظر إليه ومن الصعب جدًا سماعه، آمل بشدة أن نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في إطعام هؤلاء الناس ولا سيما في الشمال بطريقة أسرع بكثير".



وتأتي تصريحات ماكين بعد شهور من التحذيرات من المنظمات الإنسانية بأن الحرب الإسرائيلية على غزة دفعت القطاع نحو حافة المجاعة.