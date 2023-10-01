أكثر من 10,000 متدرب ومتدربة يلتحقون بمعاهد "التدريب المهني"

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حققت مؤسسة التدريب المهني نجاحا في اكتمال طاقتها الاستيعابية لاعداد الملتحقين للعام التدريبي 2023-2024 حيث أعلن مدير عام المؤسسة المهندس احمد مفلح الغرايبه عن التحاق أكثر من 10,000 متدرب ومتدربة وبداية الدوام اعتباراً من صباح اليوم الاحد 1/ تشرين الاول في كافة معاهد المؤسسة وياتي ذلك تأكيدًا على دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .واكد الغرايبه بأن مؤسسة التدريب المهني رائدة وحاضنة التدريب الاولى في هذا الوطن ، تسهم في تزويد سوق العمل الأردني بالكوادر المهنية والتقنية المؤهلة ، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لدخول سوق العمل بثقة، لتلعب دورًا أساسيًا في تقليل معدلات البطالة بين الشباب الأردنيينحيث استطاعت المؤسسة توجيه الاهتمام نحو تعزيز التعليم المهني والتقني في البلاد من خلال إدخال برامج المسار المهني والتقني في مدارس التربية والتعليم و نشر ثقافة العمل التقني والمهني بين الشباب والشابات، وتقديم الدعم اللازم لهم للمساهمة في تقليل نسبة البطالة من خلال التأكيد على ضرورة تحسين وتطوير التعليم المهني ، وتوفير البنية التحتية والأجهزة الضرورية لتعزيز جودة التعليم المهني والتقني.تعمل المؤسسة من خلال شبكة تضم 35 معهداً موزعة عبر جميع مناطق المملكة تتسع هذه المعاهد لاستيعاب ما يصل إلى 10,000 طالب وطالبة سنويًا، وتشمل 7 معاهد تتبع مشروع شراكة استراتيجية مع جامعة الحسين التقنية بهدف تحسين برامج التدريب المهني والتقني في المعاهد وتطويرها.وفي تأكيد للجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة، أكد الغرايبه ، أن نسبة الطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني قد ارتفعت بنسبة 24% عن العام السابق، وأن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة مجانية ومتاحة لجميع الفئات العمرية.وبين الغرايبه ان البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات، بدءًا من المهارات السياحية وصولاً إلى صيانة السيارات الكهربائية والمهارات الرقمية والأمن السيبراني.من جانبه اكد جميل القاضي الناطق الاعلامي لمؤسسة التدريب المهني ان المؤسسة تعد من أهم المؤسسات التعليمية والتدريبية في البلاد، وتتميز بالعديد من الجوانب التي تسهم في تطوير المجتمع ودعم الشباب والشابات في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية ، فمنذ تاسيسها عام 1976 وهي تعمل لتأهيل الشباب والشابات في الأردن وعملت على تطوير وتوسيع نطاق أنشطتها على مر السنوات وقد نجحت في تحقيق أهدافها بفضل الدعم الملكي السامي ومتابعة سمو ولي العهد المعظم و تفاني وإخلاص موظفيها والتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية.واضاف القاضي ، تقدم المؤسسة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية و هذه البرامج تغطي مجموعة متنوعة من المهارات والاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة كما تعتمد المؤسسة على الشراكات الاستراتيجية مع جهات محلية ودولية ومؤسسات تعليمية أخرى ، الى جانب امتلاكها مرافق حديثة وبنية تحتية متطورة تشمل قاعات دراسية مجهزة تجهيزًا كاملاً وورش عمل متخصصة تسهم في تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة.وبين القاضي انه يمكن رؤية تأثير المؤسسة على مستوى المجتمع من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية للشباب والشابات وتحسين مستقبل الشباب وزيادة فرص العمل لهم ، الى جانب خدمات التوجيه المهني والذي يساعد الشباب والشابات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مساراتهم المهنية وتطوير مهاراتهم.ومما هو جدير بالذكر ان المؤسسة بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ومتابعة حثيثة من سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم ، تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة الرشيدة لتعزيز التعليم المهني ورفع مستوى المهارات تأهيل الشباب والشابات وتحسين فرص العمل الذي يعد قوة دافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .