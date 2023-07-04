الثلاثاء 04 تموز 2023
النسخة المطبوعة

اتحاد الجامعات العربية يستضيف الرابطة العامة للجامعات الصينية والعربية

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جانب من التوقيع
وقع اتحاد الجامعات العربية في جامعة شينغهاي للدراسات الدولية الصينية اتفاقية لانشاء الرابطة العامة للجامعات الصينية والعربية .
ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية وقع الاتفاقية امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ورئيس الرابطة الصينية لمؤسسات التعليم العالي بحضور رئيس مجلس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية  الدكتور جيانغ فونغ. اضافة اعلان
وتنص الاتفاقية على استفادة الجامعات العربية من الخبرات الصينية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتشجيع الشباب العربي على تطوير مشاريعهم الخاصة، لتحويل افكاهم إلى منتجات وخدمات حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في المنطقة العربية .  
وقال سلامة إن هذا التعاون يأتي في اطار حرص الاتحاد على توطيد  العلاقات العلمية والاكاديمية بين الجامعات العربية والصينية وذلك من ضمن خطته الرامية لتعزيز خطط الجامعات العربية بالامتداد خارج حدود اوطانها وتحقيقا لمبدأ التنمية الشاملة للجامعات العربية وديمومتها وعولمتها.
واضاف أن الجامعات الصينية تسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وذلك من خلال إنشاء مراكز بحث وحاضنات وبرامج نقل التكنولوجيا، كما اسهمت في تسويق نتائج البحوث، مما يؤدي إلى إنشاء صناعات جديدة وفرص عمل وازدهار اقتصادي.
واكد سلامة ان التعاون بين الجامعات العربية والصينية سيعزز التعليم في الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، حيث يمتلك النظام التعليمي الصيني خبرة غنية في مجالات متنوعة كالهندسة، والطب، والتكنولوجيا ويمكن للجامعات العربية الاستفادة من هذه الخبرات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، وتبادل الطلاب والأساتذة، والتعاون في الأبحاث العلمية.
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