الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية بين "جهد" والمجلس الثقافي البريطاني

اتفاقية بين "جهد" والمجلس الثقافي البريطاني
اتفاقية بين "جهد" والمجلس الثقافي البريطاني
وقع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، والمجلس الثقافي البريطاني، اليوم الإثنين، اتفاقية ضمن مشروع ترابط الشباب، بهدف تأهيل الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وتزويدهم بالمهارات المختلفة.اضافة اعلان

ووقع الاتفاقية، المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، ومدير الأردن والمشرق في المجلس الثقافي البريطاني الكسندر لامبرت.

ويهدف المشروع، الذي يعد أحد مشاريع المجلس الثقافي البريطاني، إلى تمكين الشباب للقيام بأدوار قيادية في مجتمعاتهم، وتحفيزهم نحو إيجاد حلول إبداعية للقضايا الأكثر أولوية فيها، وبحثها مع صناع القرار وأصحاب المصلحة، في إطار من التشاركية المثمرة والعمل الجماعي.

ويستهدف المشروع 90 شابا وشابة في مراكز الأميرة بسمة للتنمية في محافظتي الطفيلة ومعان، من خلال جلسات تدريبية متخصصة في مهارات الاتصال، وبناء القدرات والمهارات القيادية.

وأكدت الداغستاني، أن الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، تضاف إلى الشراكات الهادفة والمثمرة التي تجمع جهد مع مختلف المؤسسات المحلية، للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية لتعزيز دور الشباب والمرأة في المجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز مسيرة البناء والتطوير.

من جانبه، أكد لامبرت أن المشروع يعد مرحلة جديدة في إطار الشراكة المتجذرة مع جهد، ويأتي في إطار اهتمام الجانبين بالشباب وتمكينهم، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الأردنية في الاهتمام بالشباب واستثمار طاقاتهم.

واعرب عن تقدير المجلس الثقافي البريطاني لدور جهد في المساهمة في التنمية البشرية، من خلال تمكين المرأة والشباب، مؤكدا أن المجلس يتطلع لهذه المرحلة من الشراكة باهتمام كبير؛ بما يلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم، وتعزيز دورهم في الحياة العامة.

وكانت منسقة التعلم والرعاية التربوية في جهد ومديرة مبرة أم الحسين، زينا الكركي، عرضت خلال توقيع الاتفاقية دور جهد في المساهمة في العملية التنموية في المملكة، مؤكدة التزام جهد ضمن برامجه ومبادراته في تحقيق الريادة والابتكار والشمولية والمساهمة في معالجة التحديات وإحداث التغيير الإيجابي المنشود.

واطلع وفد المجلس خلال توقيع الاتفاقية، على عدد من المبادرات التي ينفذها الصندوق عبر شبكة مراكزه الـ52 المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وأثرها الإيجابي على الفئات المستهدفة وخاصة الشباب.

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