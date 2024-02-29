الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأوقاف تدعو مسجلين للحج استلام تصاريحهم

وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية

دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خلال دائرة الحج والعمرة، المواطنين الذين سجلوا تسجيلا أوليا للحج لهذا العام من مواليد 1/7/1952، وحتى تاريخ 28/2/1953 لاستلام تصاريحهم خلال أربعة أيام فقط.

اضافة اعلان

 
وقالت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إن تسليم التصاريح سيجري في مديريات الأوقاف في جميع محافظات المملكة، ومسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله الأول في منطقة العبدلي اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل، موضحا أن ساعات العمل اليومية لاستلام التصاريح تبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.


وأكدت دائرة الحج والعمرة أن صلاحية التصاريح بعد استلامها من قبل الراغبين بأداء فريضة الحج 3 أيام فقط، ما يتطلب منهم الإسراع في عملية التسجيل لدى شركات الحج والعمرة المعتمدة من قبل الدائرة.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جلسة مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

21 شباط 2024
3b9ff668-bda9-4b94-82a0-3a37bee4f1ae

الخصاونة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

21 شباط 2024
الصفدي وبوغالي

الصفدي وبوغالي: مواقفنا متطابقة دفاعاً عن الحق الفلسطيني

20 شباط 2024
GGil0PLXkAAjKeQ

الملك: ضرورة إنهاء الحرب على غزة واستمرار دعم وكالة "الأونروا".

17 شباط 2024
اقرأ أيضا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة وتجويد القرآن

منذ 11 دقيقة
الخصاونة يفتتح مبنى قصر العدل في محافظة معان

الخصاونة يفتتح مبنى قصر العدل في محافظة معان

منذ 40 دقيقة
شباط يشهد تراجع الأداء المطري في معظم مناطق الأردن

شباط يشهد تراجع الأداء المطري في معظم مناطق الأردن

منذ 57 دقيقة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي يحذر من استمرار العدوان على غزة مع اقتراب شهر رمضان

منذ19 ساعة
GHcNc-cXgAA1oPH

الملك: العقبة تعكس صورة الأردن الطموح

منذ20 ساعة
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)

"الضمان" تشمل العامل المتوفى اليماني بأثر رجعي بأحكام قانونها

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

ضحايا استبداد "حق النقض- (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

توصيات الأعيان

سلامة الدرعاوي |اليوم

ليس للحقد دواء

سميح المعايطة |اليوم

اختراقات مدروسة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات | منذ16 ساعة
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
محاضرة

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy
 
 