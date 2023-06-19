الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين والأراضي الفلسطينية المحتلة

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم، محذرةً من استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها.وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي خفض التصعيد، وشدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.