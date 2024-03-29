الجمعة 29 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة

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جانب من إنزالات جوية سابقة للقوات المسلحة الأردنية

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الجمعة، 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع شمالي قطاع غزة.

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وشاركت في تنفيذ العملية طائرة من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر وطائرة تابعة لدولة الإمارات، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة وطائرة تابعة لألمانيا، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا وطائرة تابعة لسنغافورة.


وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي يقوم بها الأردن من أجل إيصال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساندتهم على مواجهة النقص الحاصل في المواد الغذائية جراء استمرار الحرب الإسرائيلية.


وأكّدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 63 إنزالاً جوياً أردنياً، 111 إنزالات جوية بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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