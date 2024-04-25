الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء أعمال مشروع صيانة تأهيل طريق جرش-المفرق

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طريق جرش-المفرق

أعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن إنطلاق أعمال مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق جرش-المفرق اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل السابع والعشرين من نيسان.

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ويبلغ طول المشروع نحو 15 كم، يبدأ من المنطقة الممتدة من الكيلو العاشر بعد ترخيص جرش وينتهي بمنطقة رحاب، فيما تبلغ كلفة المشروع 1.2 مليون دينار ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية، وتبلغ مدة العمل 150 يوما . 


وتتضمن الأعمال في المشروع كشط طبقة الخلطة الاسفلتية القائمة وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية سطحية جديدة يسماكة (٧) سم، كما تتضمن الأعمال حقن للشقوق واعمال ترقيعات عميقة حيثما يلزم، إضافة للأعمال المتعلقة بتصريف مياه الأمطار  وتحسين المداخل والمخارج وفتحات الالتفاف، وتعزيز عناصر السلامة العامة، من دهانات وعواكس ارضية وشواخص مرورية، والعديد من الاعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.


 وسيتم اعتماد نظام التحويلات على اجزاء من الطريق لضمان انسيابية حركة السير على الطريق، وستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة المرورية التي تحقق اعلى معايير السلامة العامة. 


وتهيب وزارة الاشغال العامة والاسكان بالأخوة المواطنين التقيد بقواعد القيادة الآمنة واتباع تعليمات كوادرها وكوادر مديرية الأمن العام التي ستتواجد في الموقع على مدار الساعة إضافة الى التقيد بالإشارات والشواخص الارشادية  والتحذيرية.

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