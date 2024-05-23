 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأوقاف تحذر الأردنيين من الحج بدون تصريح

51141B49-E6AE-4235-A4D0-679360F107DF
الأوقاف تحذر الأردنيين من الحج بدون تصريح

  حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنيين غير المصرح لهم بالحج من مخالفة الأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية السعودية المنظمة للحج، وتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى قرار السلطات السعودية بمنع التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن لا يحمل تأشيرة حج اعتبارا من اليوم الخميس وحتى انتهاء موسم الحج.


كما حذرت الوزارة من الانسياق خلف حملات وهمية، وإعلانات احتيالية تزعم تنظيمها رحلات بتأشيرات زيارة على أنها تصلح للحج.


وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق عن عقوبات بحق كل من يتم ضبطه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون تصريح حج، تشمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (1890 دينارا أردنيا) ، وترحيل المخالفين المقيمين، والمنع من دخول المملكة، فضلا عن معاقبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل المخالفين بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، (ما يعادل 9450 دينارا) ، ومصادرة وسيلة النقل البرية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مشروع تدريب الاكاديميات

اطلاق مشروع تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي

منذ2 ساعة
1716468225902

الخصاونة يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

منذ3 ساعة
442419409_894869159349181_7001163384677590502_n

الملك وولي العهد يودعان سلطان عُمان لدى مغادرته

منذ4 ساعة
445046616_894851326017631_7390688188559971788_n

الملك وسلطان عُمان يرحبان بقرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية (بيان ختامي)

منذ4 ساعة
افتتاح مشروع تمكين ودعم التعاونيات وصغار المزارعين

افتتاح مشروع تمكين ودعم التعاونيات وصغار المزارعين

منذ5 ساعة
دائرة الأحوال المدنية والجوازات - (أرشيفية)

توقف خدمات الأحوال المدنية مؤقتا غدا الجمعة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

تنظيم الإجازة بدون راتب.. فوائد جمة

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

بوليفارد العبدلي من التعثر إلى النجاح

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الاستقلال".. إيمان بالدولة

سميح المعايطة |اليوم

عن الجامعات وانتخابات المجالس فيها

مالك العثامنة |اليوم

مشاهدات من وسط البلد وغيرها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات | منذ21 ساعة
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

يعشقون الأرض أكثر

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy
 