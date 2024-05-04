بدء مشروع صيانة جزء من الطريق الصحراوي الأحد

تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان صباح يوم غدٍ الأحد بتنفيذ أعمال مشروع صيانة وتأهيل جزء من الطريق الصحراوي في المنطقة الممتدة من القويرة بإتجاه العقبة مرورا بمنطقة الراشدي وإتحاد الشاحنات وصولا إلى منطقة الخالدي وبطول 20 كم.

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وتتضمن الأعمال في المشروع كشط المناطق المتضررة في سطح الطريق وتنفيذ طبقات من الخلطة الاسفلتية الجديدة بالإضافة إلى أعمال السلامه المرورية من الدهان الأرضي والتخطيط والعواكس الأرضيه والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً .

ويأتي العمل على هذا الجزء من الطريق الصحراوي استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الطريق الذي يربط محافظة العقبة وميناؤها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.

وسيكون العمل بالطريق المتجه من القويرة بأتجاه العقبة وصولا إلى منطقة الخالدي على عدة مراحل من خلال تحويلات متنقلة على مسار الطريق ذاته، والإبقاء على حركة السير والمرور مفتوحه بشكل جزئي اثناء فتره العمل.



وتهيب وزارة الأشغال العامة والإسكان مستخدمي وسالكي الطريق الإلتزام بالشواخص المرورية والتحذيرية والسرعة المعلنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام والكادر المنفذ والمشرف ، حيث أن منطقة العمل مجهزة بكامل عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة.