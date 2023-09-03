الإثنين 04 أيلول 2023
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توقعات بارتفاع إنتاج زيت الزيتون إلى 30 ألف طن

زيت الزيتون
زيت الزيتون

توقع الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون محمود العمري، أن يكون إنتاج زيت زيتون لهذا العام أكثر من العام الماضي متوقعا أن يصل إلى 30 ألف طن زيت فيما كان العام الماضي 25 ألف طن فيما توقع أن يصل إلى 150 ألف طن ثمار زيتون فيما وصل العام الماضي 150 طنا. 

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ودعا العمري المزارعين إلى استخدام الممارسات الزراعية الأفضل لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة. وأكد العمري لـ"الغد" أنه لن يطرأ أي زيادة هذا العام على أجور العصر لدى المعاصر حيث بقيت الأجور 65 قرشا على الكيلو الواحد.


وكانت وزارة الزراعة والنقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون حذرت في بيان أول من أمس من بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج لبيع زيت زيتون محلي بأسعار منخفضة لا تغطي تكاليفه الحقيقية والمشكوك بجودته كونه قد يكون مغشوشا بزيوت نباتية أخرى أو منتهية الصلاحية أو مضاف إليها مواد كيميائية مسرطنة وأصباغ ونكهات تشكل ضررا على صحة مستهلكيها جراء تعرضها لوسائل الغش المختلفة ناهيك عما تسببه هذه الإعلانات من تضليل وغبن وتدليس للمستهلكين.


وأكدت الوزارة في بيانها أن أسعار زيت الزيتون المحلي لا تقل عن 85 دينارا ولتجنب وتلافي الوقوع بمثل هذه المخاطر والاحتيال فإن وزارة الزراعة والنقابة العامة لأصحاب المعاصر تهيب بالمواطنيين والمستهلكين الراغبين بشراء زيت الزيتون عالي الجودة الشراء من المصادر الموثوقة مثل معاصر الزيتون والمزارعين والمولات والمراكز التجارية المرخصة ومن خلال الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني التي تنفذها النقابة سنويا بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الرقابية الحكومية وكذلك مهرجان الزيتون السنوي الذي تقيمه وزارة الزراعة بالتعاون مع نقابة أصحاب المعاصر في شهر تشرين الثاني من كل عام.


علما بأن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على رصد هذه الصفحات ومن يقف خلفها وسيتم متابعتهم قضائيا ووفق الأطر الرسمية وأهابت الوزارة المواطنين ضرورة عدم التعاون مع هذه الصفحات المضللة والتي تشكل منتجاتها أثرا صحيا خطيرا إضافة إلى الاحتيال وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام عدم التعاون مع هذه الجهات أو الإعلان لها عبر منابرها.

 

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