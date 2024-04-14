الأحد 14 نيسان 2024
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ضبط أكثر من 800 متسول في شهر آذار

التسول-(تعبيرية)
التسول-(تعبيرية)
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد، تقريرها عن شهر آذار 2024، رصدت فيه أبرز الانجازات والخدمات التي قدمتها.

وبحسب التقرير، فقد استقبلت (5174) معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، وبلغت دراسات معاملات الاعفاء من نفقات العلاج  (124) دراسة، في حين أجرت (35) معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، وبلغ عدد دراسات إعفاء الخادمات (1769) دراسة. اضافة اعلان

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، فإنّ الجمعيات المحلية المسجلة بلغ (15) جمعية، وبلغت طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات (73) طلب، في حين أن عدد الجمعيات التي تمّ حلها (58) جمعية، وقد بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ (6399) جمعية.

كما تمّ توجيه الانذار لجمعية واحدة، وتشكيل هيئات مؤقتة لـ 10 جمعيات،  وقد أنهت 4 هيئات مؤقتة أعمالها، وكذلك الانتهاء من أعمال 15 لجنة حل وتصفية.  

ووفقاً للتقرير، فإنّ عدد الحضانات التي تم ترخيصها (4) حضانات، وعدد الأطفال الذين تم دخولهم لمؤسسات الرعاية والحماية (23) طفل، وعدد الأطفال الذين تم تسليهم من مؤسسات الرعاية والحماية (25) طفل، وعدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر راعية بديلة (8) أطفال.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد (171451)، وعدد تحويلات المعونات المالية الشهرية (المعونة التكميلية) 16841، وعدد تحويلات المعونات المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة (33830)، وعدد الأفراد المدربين من برنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة (35) فرد، وعدد الأسر المستفيدة من معونات التأهيل الجسماني (114) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات من برنامج المعونات المالية الإضافية  (1638) أسرة. 

كما بلغ عدد الأسر الجديدة التي استفادت من برنامج الدعم النقدي الموحد (4148) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات مالية من برنامج المعونات المالية التكميلية  (675) أسرة،  وعدد الأسر الحاصلة على معونات مالية طارئة فورية (923) أسرة، وعدد الأسر الحاصلة على معونات مالية طارئة عادية (602) أسرة. 

وقد بلغ معدل الاستجابة على الاتصالات من الشكاوى و استفسارات  (85%)

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 417 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 808 متسولًا ومتسولة.
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