الخميس 18 نيسان 2024
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ضبط 7 أشخاص بقضايا مخدرات أحدهم مصنف بـ"الخطر"

ضبط 7 أشخاص بقضايا مخدرات أحدهم مصنف بـ"الخطر"
ضبط 7 أشخاص بقضايا مخدرات أحدهم مصنف بـ"الخطر"

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع ست قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة ، أُلقي القبض خلالها على سبعة أشخاص من تجار ومروجي ومهربي المخدرات.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك القضايا كانت في لواء الرمثا، إذ تابع فريق تحقيق ومتابعة من الادارة معلومات حول قيام شخصين بتخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة من أجل تهريبها أو بيعها داخل الممكلة ، وتمكّن الفريق بعد جمع المعلومات ومراقبة الشخصين من التأكد من المعلومات ووضع كمين محكم للشخصين وإلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما ما يقارب من النصف مليون حبة مخدرة.


وفي محافظة المفرق وردت معلومات حول قيام احد سائقي مركبات الشحن بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية في مركبة الشحن التي يعمل عليها وجرى بعد التأكد من تلك المعلومات ضبط الشخص الذي تبين أنه من جنسية عربية وبتفتيش مركبة الشحن عثر على 120 الف حبة مخدرة أُخفيت بأحد الأجراء الميكانيكية للمركبة .



وفي محافظة المفرق كذلك دوهم مكان أحد تجار المخدرات بعد ورود معلومات حول حيازته لكميات كبيرة من المواد المخدرة وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 20 كفاً من مادة الحشيش المخدرة .

كما وأُلقي القبض في محافظة الكرك على مروج بحوزته 3000 حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة ، فيما دوهم تاجر للمخدرات في محافظة معان وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 7000 حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة.
وفي إحدى مناطق غرب البلقاء أُلقي القبض على شخص مصنف بالخطر بعد ورود معلومات حول زراعته لكميات من أشتال الماريجوانا المخدرة ومداهمته، إذ ضبط داخل مكان وجوده كميات من أشتال الماريجوانا المخدرة ، وجرت إحالة المقبوض عليهم كافّة إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

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