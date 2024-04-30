التسجيل لمرحلة رياض الأطفال يبدأ الأسبوع المقبل

آلاء مظهر

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عمان – كشف الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، أن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني KG2 الحكومية سيبدأ الأسبوع المقبل.وبين المساعفة في تصريح لـ"الغد" أمس، أنه سيقبل في صف الروضة KG2 الأطفال من مواليد الأول من كانون الثاني (يناير) 2019 ولغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 للعام الدراسي المقبل 2024/2025، استنادا على تعليمات رياض الأطفال الحكومية لسنة 2015، المتضمنة أسس التسجيل والقبول.وأكد المساعفة، أن الوزارة ستعمم على الميدان التربوي موعدا محددا لبدء التسجيل بالإضافة للتعليمات للعمل بموجبها.وبين أن الالتحاق برياض الأطفال بالمدارس، سيكون لأولئك ممن بلغوا 5 أعوام، من الأردنيين ومن في حكمهم بموجب تعليمات رياض الأطفال الحكومية رقم 2 لسنة 2015 الصادرة بمقتضى المادة 8/ب، ج من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته.وحول آلية التسجيل والقبول في رياض الأطفال بالمدارس، قال المساعفة إن لجانا سيتم تشكيلها في المدارس لهذه الغاية، مكونة من مديرة المدرسة، ومعلمة الروضة ومعلمتين اثنتين في المدرسة من نفس المنطقة، وممثل عن قسم التعليم العام في مديرية التربية والتعليم، وممثل عن المجتمع المحلي.وأكد المساعفة أن القبول في رياض الأطفال بالمدرسة، سيكون لأبناء المنطقة التي تخدمها المدرسة بالدرجة الأولى، ووفق عدد من الأولويات، منها أطفال الأسر الأشد فقرا، شريطة إحضار الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك، والأطفال الأقرب للمدرسة، إضافة إلى الأطفال من أبناء المعلمات والعاملات في المدرسة، وبما لا يزيد على %20 من مجموع الأطفال المقبولين.ويُشترط للتسجيل في رياض الأطفال، وبموجب المادة 6 من تعليمات رياض الأطفال الحكومية، إحضار الوثائق الرسمية المطلوبة، وهي صورة مصدقة عن شهادة الولادة، وبطاقة تطعيم الطفل الأصلية، وصورة عن دفتر العائلة، وصورتين شخصيتن للطفل، ونموذج البيانات الخاصة بالطفل، والتقارير الطبية الخاصة بالطفل إن وجدت.