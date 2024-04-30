الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك: ضرورة تطوير صادرات الفوسفات لتشمل منتجات من الصناعات التحويلية ذات القيمة الاقتصادية العالية

OfficialHM
الملك: ضرورة تطوير صادرات الفوسفات لتشمل منتجات من الصناعات التحويلية ذات القيمة الاقتصادية العالية
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة تطوير صادرات شركة مناجم الفوسفات الأردنية لتشمل منتجات من الصناعات التحويلية ذات القيمة الاقتصادية العالية، لتخفيف أثر تقلبات الأسعار وتعزيز التنافسية.اضافة اعلان

وأشاد جلالته لدى اجتماعه بممثلين عن الشركة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بالنتائج التي حققتها "الفوسفات" خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أهمية وضع خطة استثمارية طموحة للشركة تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لتوسيع الاستثمار ورفع نسب النمو وزيادة التشغيل وبناء قاعدة صناعية حديثة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات عن خطط الشركة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة كمياته ورفع المبيعات.

وبين الذنيبات أن الشركة أسست شراكات جديدة، وبدأت بتنفيذ مشاريع لزيادة إيراداتها، وتعزيز مركزها المالي والتنافسي.

وتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة للشركة عند تشغيلها وبداية الإنتاج بزيادة إجمالية في المبيعات بما يقارب 2ر1 مليار دولار، وبزيادة في أرباحها بما لا يقل عن 500 مليون دولار، إضافة إلى توفير ألف فرصة عمل جديدة.

وتملك الحكومة الحصة الأكبر في الشركة وهي موزعة بين شركة إدارة الاستثمارات الحكومية بنسبة 6ر25 بالمئة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة 6ر16 بالمئة.

واستمع جلالته إلى شرح قدمه الرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب الرواد عن آلية عمل الشركة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ زاد عدد فرص العمل إلى 10 آلاف (مباشرة وغير مباشرة)، وارتفع حجم التعدين بمقدار 5ر3 مليون طن ليصل إلى 5ر11 مليون طن.

ووفق الرواد، ارتفعت مبيعات الشركة بمقدار 890 مليون دولار، لتتجاوز 2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وعملت على فتح أسواق جديدة في عدة دول منها الولايات المتحدة، والبرازيل، وأستراليا، والصين، كما خفّضت كلف الإنتاج بنسبة 40 بالمئة سنويا، ووظفت تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في عمليات إنتاجها. 

وأشار الرواد إلى أن خطط الشركة للأعوام (2024-2030) تتضمن إقامة مجمع صناعي في العقبة، بالشراكة مع شركة البوتاس العربية، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة، ورفع القدرة الإنتاجية لعدد من مصانعها.

ويملك الأردن خامس أكبر احتياطي فوسفات بالعالم بواقع 7ر3 مليار طن، منها 25ر1 مليار طن احتياطي مناجم شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وهي أول مصدّر وخامس أكبر منتج للفوسفات في العالم، بطاقة إنتاجية تزيد عن 7 ملايين طن من الفوسفات سنويا.

وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
IMG_2936-min

الملك يحذر خلال استقباله بلينكن من خطورة أية عملية عسكرية في رفح

منذ3 ساعة
6630e94c7e7e1

الصفدي وبلينكن يبحثان منع أي هجوم إسرائيلي على رفح

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-30 at 3.21.05 PM

مازن حمارنة رئيسا لجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه

منذ4 ساعة
1714478297896

مطالبة نيابية بشمول كُل الطلبة المستحقين للمنح والقروض

منذ4 ساعة
pic_103124_800

طرح عطاء لصيانة طريق معان-الشيدية بتمويل من الفوسفات

منذ5 ساعة
مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)

نحو مليون ونصف مشترك فعّال بالضمان الاجتماعي

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التصورات الأخطر في هذه الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

ثورة الجامعات.. هل تغير وجه أميركا؟

محمود خطاطبة |اليوم

حتى إذا ما سلك الخلافة انتثر

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أخبار اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

دولة على حدود 67

سميح المعايطة |اليوم

أهذه أميركا؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات | منذ23 ساعة
‏كنيس يهودي في سارسيل، خارج باريس – (المصدر) ‏

المنطق المزيف لـ"الحق التاريخي" اليهودي في إسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات |28 نيسان 2024
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات |28 نيسان 2024
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غير مستقر

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة
 
 