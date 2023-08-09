مدارس وحضانات تخالف اشتراطات الصحة

حنان بشارات

كشف مدير مديرية صحة العاصمة الدكتور طه التميمي عن وجود 314 مدرسة حكومية و 64 مدرسة تتبع للقطاع الخاص مخالفة للاشتراطات الصحية.

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وأشار التميمي في تصريحات لـ "الغد" أن الجولات التفتيشية لكوادر المديرية في الصحة المدرسية أشارت الى أن دور إيواء ومسابح ودور حضانة أيضا خالفت الاشتراطات الصحية.

وأوضح أن 400 حضانة تتبع للقطاع الخاص مخالفة و34 حضانة حكومية مخالفة و74 دار إيواء مخالفة، لافتا إلى وجود 30 مسبحا مخالفا في العاصمة.

وبين أن المؤسسات والمنشآت المخالفة تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها فيما تم تحويل عدد منها إلى المدعي العام بحسب نوع المخالفة.

وبين أن المخالفات كانت في خزانات المياه وأماكن الطعام والتهوية والنظافة واتباع الإرشادات الصحية. كما تضمنت المخالفات الكشف البيئي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في المباني المدرسية بالقطاعين العام والخاص، حفاظاً على صحة وسلامة الطلبة والعاملين، وتجديد مياه الخزانات لركودها خلال العطلة بين الفصلين، والتأكد من نظافتها، وإحكام إغلاقها، وقياس نسبة فائض الكلورين، وجمع العينات للفحص المخبري حسب الحاجة.

إضافة إلى متابعة الصهاريج المخصصة لتزويد المدارس بمياه الشرب، والتأكد من التزامها بالتعبئة من مصادر معروفة ومأمونة صحيا، وتنفيذها للاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحية المرافق الصحية وخطوط الصرف الصحي في المدارس كافة.

وضرورة الكشف على الحفر الامتصاصية بالمدارس غير المخدومة بشبكة صرف صحي، والتأكد من إحكام إغلاقها وعدم تسرب محتوياتها للخارج، على أن تكون في أماكن معزولة عن الطلبة. ‎

إضافة إلى إرسال تقارير إحصائية للكشف البيئي بالمدارس الحكومية والخاصة لمديرية الصحة المدرسية ومتابعة الكشف على المقاصف المدرسية للمدارس الحكومية والخاصة، وتزويد المديرية بنتيجة الكشف، للتأكد من التزام المدارس الحكومية والخاصة بالاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية والأغذية المسموح والممنوع تداولها في المقصف المدرسي، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.

ومتابعة إجراءات إعطاء المطاعيم، والنماذج الإحصائية الشهرية بخدمات الكشف الطبي الشامل وفحص الفم والأسنان وإرسالها لمديرية الصحة المدرسية.

وقال التميمي إن كوادر المديرية فحصت 86 ألف طالب في المدارس الحكومية فضلا عن تطعيم 32 ألف طالب فيها، مضيفا أنه تم إجراء كشف بيئي على 324 مدرسة منذ بداية العام.

وزاد التميمي أن المديرية أغلقت 108 محطات مياه ومصانع مياه منذ بداية العام إضافة الى توجيه 98 مخالفة بحق أصحاب المنشآت المخالفة. وقال إنه تم الكشف على 560 صهريج مياه لنقل مياه الشرب في العاصمة، إضافة إلى الكشف على 483 منشأة سياحية.

وقال إن فرق مكافحة التدخين وجهت 143 مخالفة لقانون الصحة العامة بحق مخالفين ومتابعة المنشآت العامة والخاصة لمعرفة مدى التزامها بتطبيق قانون الصحة العامة فيما يخص بند منع التدخين في الأماكن العامة.

وقال إن كوادر المديرية نفذت زيارات ميدانية للتأكد من التراخيص وتأسيس وإعادة عمل ونقل ملكية، وإضافة طوابق أو مبان لحضانات ومدارس ورياض أطفال ودور إيواء ومسابح، والكشف على مقاصف مدرسية وترخيصها، ومطاعيم طلبة العام الحالي.

وأوضح التميمي أن الزيارات تتضمن كشفا على المرافق الصحية والصفوف الدراسية من حيث المقاعد وملاءمتها للطلبة وألواح الكتابة، والمسافات بين المقاعد، وأعداد الطلبة في الصفوف.

ولفت إلى وضع برنامج من المراكز الصحية التابعة لها المدارس في كل منطقة، لإجراء الفحص الطبي، بحيث يجرى الفحص لطلبة الصف الأول الأساسي قبل دخول المدرسة وتطعيمهم.

وقال التميمي، إن قسم البيئة والغذاء نفذ زيارات تهدف لجمع 5280 عينة مياه من مصادر عامة وخاصة وشبكات عامة وخزانات، لغاية الفحص الجرثومي، إضافة لجمع 1220 عينة لفحص "السودوموناس" و1130 عينة لفحص الفطريات.

وكشف التميمي عن عدد العيادات والصيدليات والمراكز الخاصة المرخصة في العاصمة إذ بلغت 1802 عيادة خاصة و1743 صيدلية خاصة و56 مركزا خاصا.

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