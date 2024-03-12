نصائح من إدارة السير للسائقين خلال رمضان

قدمت إدارة السير نصائح وإرشادات للسائقين خلال شهر رمضان المبارك وفيما يلي نصها:



• قبل وقت الإفطار خطط لرحلتك المرورية، قبل وقتٍ كافٍ.. حتى تتمكن من الالتزام بالسرعة المقررة على الطرقات، والتي تضمن لك وصولاً أكثر آمنا لمقصدك …



• تجنب السرعة الزائدة قبل الافطار، وصولك متأخراً بدقائق لن يحدث فرقاً لمن صام لساعات طويلة تقرباً إلى الله، فكن رحيماً بنفسك والآخرين وتذكر بأن السرعة خطر يهدد سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق..

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• حاول الانتهاء من عملية التسوق في وقت مبكر .. وتجنب القيادة في ساعات الذروة... واستخدم الطــرق البديلــة في مثل هذه الأوقات، للتقليل من الضغط المروري على الطرق الرئيسية...



• تجنب القيادة اذا شعرت بالنعاس أو التعب.. لان ذلك سيؤثر على مدى تركيزك وانتباهك ، مما قد يعرضك للخطر... وإذا اضطررت لذلك، توقف على يمين الطريق لأخذ قسط من الراحة أو غسل وجهك قبل استكمال القيادة.



• تحلى بالصبر أثناء قيادتك للمركبة.. فالصيام عبادة نعلي فيها قيم من أهمها التسامح والصبر والمودة بين الناس، بينما لا تمثل القيادة بتهور واستعجال أياً من هذه القيم.



• تجنب ايقاف مركبتك بشكل يعيق حركة الطريق في الأسواق، والأماكن العامة، ولنلتزم جميعاً بالابتعاد عن مظاهر الانفعال والعصبية تجنباً للوقوع في الحوادث المرورية ..



• تأكد من إجراء الصيانات الدورية المطلوبة لمركبتك .. لتجنب اي أحداث غير متوقعة على الطريق.



• قيادة مركبتك حسب السرعة المقررة للطريق، والتزامك بالمسارب، وبباقي قواعد المرور، لن تبطئ من وصولك، بل سترفع من نسبة السلامة لك وللآخرين...



• وفي الختام تذكر: رقيب السير صائم مثلك، ويعمل من أجلك... فـ احرص على التعاون معه .. وساعده على أداء واجبه...

