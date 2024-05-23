أتالانتا يجدد أمل روما بعد تتويج تاريخي بلقب الدوري الأوروبي

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مدن - حافظ فريق أتالانتا على فرص الفرق الإيطالية في الحصول على 6 مقاعد ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، ومازالت ألمانيا تأمل الحصول على نفس عدد المقاعد.وتتأهل أول 4 فرق من الدوري الإيطالي والألماني بشكل مباشر لدوري الأبطال، وحصل الدوريان على مقعد خامس إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في دوري أبطال أوروبا التي ستقام بنظام جديد الموسم المقبل، بسبب النتائج الجيدة التي حققتها فرقهم في البطولات القارية هذا الموسم.في الوقت نفسه، يتأهل بطل الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا بشكل مباشر لدوري الأبطال، ولكن هذا يعني فقط مكانا إضافيا للدوري المعني إذا أنهى هؤلاء الفائزون منافساتهم في الدوري المحلي خارج المراكز الأربعة الأولى، وينطبق ذلك على الدوري الألماني، حيث يتواجد بروسيا دورتموند في المركز الخامس.وهذا المركز ضمن تواجد دورتموند في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكن لو فاز الفريق بالمباراة النهائية لدوري الأبطال أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل، سيتأهل بصفته البطل، وسيذهب المقعد الإضافي لفريق آينتراخت فرانكفورت الذي احتل المركز السادس في جدول الدوري.ونفس الوضع موجود في الدوري الإيطالي، الذي سيحصل على 6 مقاعد في دوري أبطال أوروبا، إذا أنهى أتالانتا، الذي توج بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه على باير ليفركوزن (3-0)، الدوري الإيطالي بعيدا عن المراكز الأربعة الأولى، حيث يتواجد أتالانتا حاليا في المركز الخامس، بفارق نقطتين أمام بولونيا ويوفنتوس، حيث تقام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بعدها سيكون لدى أتالانتا مباراة مؤجلة ستقام الأسبوع المقبل أمام فيورنتينا.ويتواجد روما في المركز السادس، ويأمل حاليا ألا يفوز أتالانتا في مباراتيه المقبلتين، حتى لا يقفز الفريق للمركز الثالث، وتضيع فرصة روما في المشاركة بدوري الأبطال، ولا يمكن ليوفنتوس وأتالانتا إنهاء الموسم في مركز أقل من الخامس، وبالتالي تأهلا، إلى جانب إنتر ميلان البطل، وميلان الوصيف، لدوري الأبطال من الدوري.وفي ألمانيا، وبعيدا عن دورتموند، تأهلت فرق باير ليفركوزن وشتوتجارت وبايرن ميونخ ولايبزيغ، وزاد عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقا وسيقام بنظام الدوري بداية من الموسم المقبل.جاسبريني: فوز غير عاديوأكد المدير الفني لفريق أتالانتا جيان جاسبريني، أن فريقه استحق التتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز على باير ليفركوزن بنتيجة 3-0 في نهائي المسابقة الأوروبية.وقال جاسبريني خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أعتقد أننا دخلنا التاريخ لكن الطريقة التي فزنا بها كانت غير عادية، هذا أداء مشابه لما ظهرنا عليه أمام ليفربول ولشبونة، سبورتنج فاز بالدوري البرتغالي، وكان ليفربول متصدرا للدوري الإنجليزي عندما ذهبنا إليهم، بينما سيطر ليفركوزن تماما على الدوري الألماني، يجب أن أشكر اللاعبين لأن أداءهم كان مذهلا".وتابع: "كان علينا أن نلعب من أجل الفوز بالنهائي، كنا بحاجة للهجوم والدفاع فقط لم يكن كافيا، نحن نعلم أن هذه الفرق رائعة في الهجوم، وليس عندما تجبرهم على الدفاع، الجميع كانوا غير عاديين، والطريقة التي فعلنا بها الأمر كانت أهم شيء، لقد استحقينا ذلك دون أدنى شك أمام مثل هذا الفريق القوي، الفوز بالدوري الأوروبي إنجاز استثنائي".ألونسو: فخور باللاعبينعلق الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، على خسارة فريقه لنهائي الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا مساء الأربعاء، وتكبده أول هزيمة له في الموسم في جميع المسابقات، حيث قال في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "أتالانتا فريق شجاع للغاية، لا يهتم باللعب في موقف لاعب للاعب، وكان لدينا بعض الفرص لوضعهم تحت الضغط بعدد كبير من اللاعبين، ولكنهم دافعوا بصورة جيدة للغاية، وبالتالي لم نتمكن من خلق الفرص، هذا أمر لم يقوموا به هذا العام، هم فريق خاص وفي الوضع الطبيعي نضع أنفسنا في وضع أفضل، ولكننا لم نتمكن من ذلك اليوم".وتابع: "نتيجة اليوم لن تغير شعوري تجاه اللاعبين وما نقوم به، الأمر مؤلم لرغبتنا في رفع الكأس، ولكنك لن تحصل على كل شيء، توجنا بلقب البوندسليغا ولدينا فرصة للفوز بكأس ألمانيا، الأمر لا يغير حقيقة، لأن المجهود الذي بذله اللاعبون بعد 51 مباراة أوصلنا إلى المباراة رقم 52 وخسرنا، هذه هي كرة القدم والفريق الآخر استحق الفوز".واختتم: "الإنجازات التي تحققت خلال الموسم فاقت التوقعات، كنت آمل وحضرت نفسي لتقديم شيء عظيم، ما حققناه في ناد مثل ليفركوزن أمر عظيم، لقد وصلنا للأسبوع الأخير للموسم وتوجنا بالدوري الألماني ووصلنا إلى هنا وسنذهب إلى نهائي الكأس، وهذا يعني الكثير، العام الأول لي كمدرب سار بشكل جيد للغاية". (وكالات)