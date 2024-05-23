 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أتالانتا يجدد أمل روما بعد تتويج تاريخي بلقب الدوري الأوروبي

من تتويج فريق أتلانتا بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم - (من المصدر)
من تتويج فريق أتلانتا بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم - (من المصدر)
مدن - حافظ فريق أتالانتا على فرص الفرق الإيطالية في الحصول على 6 مقاعد ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، ومازالت ألمانيا تأمل الحصول على نفس عدد المقاعد.اضافة اعلان
وتتأهل أول 4 فرق من الدوري الإيطالي والألماني بشكل مباشر لدوري الأبطال، وحصل الدوريان على مقعد خامس إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في دوري أبطال أوروبا التي ستقام بنظام جديد الموسم المقبل، بسبب النتائج الجيدة التي حققتها فرقهم في البطولات القارية هذا الموسم.
في الوقت نفسه، يتأهل بطل الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا بشكل مباشر لدوري الأبطال، ولكن هذا يعني فقط مكانا إضافيا للدوري المعني إذا أنهى هؤلاء الفائزون منافساتهم في الدوري المحلي خارج المراكز الأربعة الأولى، وينطبق ذلك على الدوري الألماني، حيث يتواجد بروسيا دورتموند في المركز الخامس.
وهذا المركز ضمن تواجد دورتموند في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكن لو فاز الفريق بالمباراة النهائية لدوري الأبطال أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل، سيتأهل بصفته البطل، وسيذهب المقعد الإضافي لفريق آينتراخت فرانكفورت الذي احتل المركز السادس في جدول الدوري.
ونفس الوضع موجود في الدوري الإيطالي، الذي سيحصل على 6 مقاعد في دوري أبطال أوروبا، إذا أنهى أتالانتا، الذي توج بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه على باير ليفركوزن (3-0)، الدوري الإيطالي بعيدا عن المراكز الأربعة الأولى، حيث يتواجد أتالانتا حاليا في المركز الخامس، بفارق نقطتين أمام بولونيا ويوفنتوس، حيث تقام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بعدها سيكون لدى أتالانتا مباراة مؤجلة ستقام الأسبوع المقبل أمام فيورنتينا.
ويتواجد روما في المركز السادس، ويأمل حاليا ألا يفوز أتالانتا في مباراتيه المقبلتين، حتى لا يقفز الفريق للمركز الثالث، وتضيع فرصة روما في المشاركة بدوري الأبطال، ولا يمكن ليوفنتوس وأتالانتا إنهاء الموسم في مركز أقل من الخامس، وبالتالي تأهلا، إلى جانب إنتر ميلان البطل، وميلان الوصيف، لدوري الأبطال من الدوري.
وفي ألمانيا، وبعيدا عن دورتموند، تأهلت فرق باير ليفركوزن وشتوتجارت وبايرن ميونخ ولايبزيغ، وزاد عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقا وسيقام بنظام الدوري بداية من الموسم المقبل.
جاسبريني: فوز غير عادي
وأكد المدير الفني لفريق أتالانتا جيان جاسبريني، أن فريقه استحق التتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز على باير ليفركوزن بنتيجة 3-0 في نهائي المسابقة الأوروبية.
وقال جاسبريني خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أعتقد أننا دخلنا التاريخ لكن الطريقة التي فزنا بها كانت غير عادية، هذا أداء مشابه لما ظهرنا عليه أمام ليفربول ولشبونة، سبورتنج فاز بالدوري البرتغالي، وكان ليفربول متصدرا للدوري الإنجليزي عندما ذهبنا إليهم، بينما سيطر ليفركوزن تماما على الدوري الألماني، يجب أن أشكر اللاعبين لأن أداءهم كان مذهلا".
وتابع: "كان علينا أن نلعب من أجل الفوز بالنهائي، كنا بحاجة للهجوم والدفاع فقط لم يكن كافيا، نحن نعلم أن هذه الفرق رائعة في الهجوم، وليس عندما تجبرهم على الدفاع، الجميع كانوا غير عاديين، والطريقة التي فعلنا بها الأمر كانت أهم شيء، لقد استحقينا ذلك دون أدنى شك أمام مثل هذا الفريق القوي، الفوز بالدوري الأوروبي إنجاز استثنائي".
ألونسو: فخور باللاعبين
علق الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، على خسارة فريقه لنهائي الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا مساء الأربعاء، وتكبده أول هزيمة له في الموسم في جميع المسابقات، حيث قال في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "أتالانتا فريق شجاع للغاية، لا يهتم باللعب في موقف لاعب للاعب، وكان لدينا بعض الفرص لوضعهم تحت الضغط بعدد كبير من اللاعبين، ولكنهم دافعوا بصورة جيدة للغاية، وبالتالي لم نتمكن من خلق الفرص، هذا أمر لم يقوموا به هذا العام، هم فريق خاص وفي الوضع الطبيعي نضع أنفسنا في وضع أفضل، ولكننا لم نتمكن من ذلك اليوم".
وتابع: "نتيجة اليوم لن تغير شعوري تجاه اللاعبين وما نقوم به، الأمر مؤلم لرغبتنا في رفع الكأس، ولكنك لن تحصل على كل شيء، توجنا بلقب البوندسليغا ولدينا فرصة للفوز بكأس ألمانيا، الأمر لا يغير حقيقة، لأن المجهود الذي بذله اللاعبون بعد 51 مباراة أوصلنا إلى المباراة رقم 52 وخسرنا، هذه هي كرة القدم والفريق الآخر استحق الفوز".
واختتم: "الإنجازات التي تحققت خلال الموسم فاقت التوقعات، كنت آمل وحضرت نفسي لتقديم شيء عظيم، ما حققناه في ناد مثل ليفركوزن أمر عظيم، لقد وصلنا للأسبوع الأخير للموسم وتوجنا بالدوري الألماني ووصلنا إلى هنا وسنذهب إلى نهائي الكأس، وهذا يعني الكثير، العام الأول لي كمدرب سار بشكل جيد للغاية". (وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بطقا

ما قصة "البطاقة الوردية" التي ستظهر في كوبا أمريكا 2024؟

منذ14 ساعة
QNA-RealMadrid Endrick-15-12-2022

إندريك: لست قلقًا من مبابي ولهذا السبب رفضت الانتقال لبرشلونة!

منذ14 ساعة
Jorge-Jesus

تصرف مفاجئ من جيسوس قبل مواجهة الطائي

منذ15 ساعة
leao-1

من أجل مونديال الأندية .. الهلال يستهدف خطف نجم ميلان من عمالقة أوروبا

منذ15 ساعة
1-1655263

طاقم حكام بحريني لمباراة سحاب والحسين اربد بنهائي دوري المحترفين

منذ16 ساعة
664df2c642360417262fc3ed

"ليكيب" تكشف كواليس لقاء بين ماكرون وبيرز في قصر الإليزيه

22 أيار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

1946

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب
 