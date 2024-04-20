السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"داهمنا في المطعم" .. زوجة محلل أداء الهلال تستنكر تصرف جيسوس الغريب!

Jorge Jesus
جورج جيسوس

كشفت زوجة المحلل التقني لنادي الهلال، رودريجو، عن تصرف مفاجئ من جورج جيسوس، مدرب الزعيم، قبل أيام من مواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

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ويستقبل الهلال نظيره العين على ملعب "المملكة أرينا"، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2023-2024.


ونشرت زوجة المحلل التقني للهلال، صورة للمدرب البرتغالي يجلس على نفس طاولة أسرتها في أحد المطاعم، مشيرة إلى أنه داهم المطعم للتحدث مع زوجها حول بعض التفاصيل المتعلقة بمباراة العين المقبلة.

 

وكتبت زوجة رودريجو تعليقًا على الصورة التي نشرتها بحسابها على "إنستجرام": "الآن نحن نتناول العشاء، مع كليهما (ابنها الصغير وجورج جيسوس)".

 

وأضافت: "إيجاد الوقت للعشاء مع زوجي أصبح بمثابة تحدٍ صعب، كنا نتطلع إلى إجازة كزوجين، لكن المباراة المقبلة جعلت الأمر صعبًا، أتمنى أن نجد فرصة في المستقبل".

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