الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر بعد تسجيله "هاتريك" في شباك أبها

660d679b42360434c95045ea
رونالدو

وجه قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو، رسالة لجماهير فريقه بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ساهم بها في فوز "العالمي" على أبها 8-0 أمس الثلاثاء في المرحلة الـ26 من الدوري السعودي.

اضافة اعلان


ونشر المهاجم الدولي البرتغالي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، صورا من احتفاله بإحرازه "هاتريك" في شباك أبها، وعلق بعبارة "نحن لا نتباطأ"، في إشارة إلى أن فريق النصر سيواصل المنافسة في الدوري السعودي على الرغم من ابتعاده عن المتصدر الهلال بفارق 12 نقطة قبل ثماني جولات فقط من ختام مباريات المسابقة.

وأرفق رونالدو تدوينته برموز تعبيرية لثلاث كرات للإشارة إلى أهدافه الثلاثة.

 

وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى29 هدفا، ليوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى سبعة أهداف علما بأن الأخير سيغيب بسبب الإصابة عن مباريات فريقه في الأسابيع الستة المقبلة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​

رونالدو يستعرض سيارته الفيراري الجديدة في البرتغال (فيديو)

28 آذار 2024
GFGiOqWBU3K

ميسي: كنت سأعتزل لو خسرنا المونديال.. وهذا ما قاله عن خسارتهم أمام السعودية

27 آذار 2024
1545299-رونالدو-وشباب-نادي-النصر-4-scaled

رونالدو يتفاعل مع فوز سيدات النصر بلقب الدوري السعودي

17 آذار 2024
a355662255

البليهي يكشف عن طريقته في استفزاز ميسي ورونالدو

16 آذار 2024
اقرأ أيضا
660d6e1e4c59b708e675dbbf

كشف سر ظهور صلاح بزي رسمي في مركز تدريب ليفربول

منذ1 ساعة
660d5a9642360453653491f4

نادي برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة ريال مدريد

منذ2 ساعة
2133600229-1712148137

مغادرة جماهير فريق بيرنلي بسبب مخاوف من سقوط سقف أحد مدرجات الملعب

منذ2 ساعة
لاعب السلط أنس جبارات يحاول المرور من لاعب الرمثا أحمد السلمان بمواجهة سابقة -(من المصدر)

الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين ينطلق غدا

منذ6 ساعة
المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يلتقي الصين وفيتنام ودياً في الدوحة

منذ7 ساعة
نجل

نجل ميسي يتألق في الولايات المتحدة (فيديو)

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

اعتصام الكالوتي.. ما يجري بالخفاء

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

وقفات الرابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تجدد سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب وصناعة النخب!!

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات | منذ22 ساعة
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777
 
 