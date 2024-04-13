لمشاركة الاحتلال.. معلق أردني ينسحب من كوبا أميركا

قرر المعلق الرياضي الأردني محمد علي، المشهور بـ: "الشيكس"، الاعتذار عن عدم مشاركته في التغطية الصوتية لكوبا أميركا بعد أن قرر اتحاد كيان الاحتلال الإسرائيلي المشاركة فيها رفقة الأرجنتين والبرازيل.

اضافة اعلان

وكتب "الشيكس" عبر صفحته الخاصة إنستغرام: الحمدلله على كل شيء، تنويه: بعد توقيع الاتحاد "الإسرائيلي" لكرة القدم اتفاقية مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، أنسحب من الشراكة الموقعة مع قسم الإنتاج المرئي لبطولة كوبا أميركا القادمة، وعاشت فلسطين حرة عربية.





ضيف كوبا أميركا!

ووقع اتحاد الاحتلال لكرة القدم اتفاقية وصفتها الصحافة العبرية "بالتاريخية"، مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، الخميس.



وأشار موقع "آي 24 نيوز"، إلى أن "الاتفاق التاريخي يأتي مع احتمالية مشاركة منتخب الاحتلال ببطولة كوبا أميركا مستقبلا".



وتقام بطولة "كوبا أميركا" كل 4 أعوام، وتتنافس فيها جميع منتخبات "كونميبول" العشرة، وعلى رأسهم البرازيل والأرجنتين.



وتتيح البطولة عادة باستقدام "منتخب ضيف" للبطولة، حيث سبق أن شارك في البطولة منتخبا قطر واليابان من قارة آسيا.