الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشناينة: لن ألعب في الأردن إلا للفيصلي.. ولم أغازل الوحدات

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لاعب نادي الفيصلي أمين الشناينة

قال لاعب نادي الفيصلي أمين الشناينة إنه لا يغازل أي ناد، ولديه عدة عروض احترافية.، مشددا على أن المسؤول الأول عن الحديث عن مستقبله هو نادي الفيصلي فقط.

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وأضاف الشناينة خلال مداخلة عبر القناة الرياضية الأردنية في برنامج حصاد الرياضية أنه رهن إشارة الفيصلي.

وأضاف: "أي شيء يصدر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية (بشأن مستقبله) غير صحيح".

وتحدى الشناينة أي شخص يثبت أنه غازل نادي الوحدات أو اتصل بأحد إدارييه ليعرضا عليه فكرة الانتقال للوحدات.

وقال: "تحدث معي أحد لاعبي الوحدات وهو أخ وصديق واستفسر مني عن إمكانية الانتقال للوحدات، وأخبرني أن أحد أعضاء إدارة الوحدات يريد ضمي للفريق".

وزاد: "قلت له بحسم لن ألعب في الأردن إلا مع نادي الفيصلي، وهو بيتي الأول والأخير، وسأعود بكل قوة لتمثيله بعد شهر ونصف".

وأتم: "لم يتحدث معي أي عضو من إدارة نادي الوحدات، لكنهم طلبوا من لاعب الوحدات أن يتحدث معي، وقد دعاني إلى منزله، ولم أكن أعلم بأي تفاصيل عن طبيعة الموضوع".

وكان نادي الوحدات أكد عبر المتحدث الرسمي عوض الأسمر أن الشناينة يغازل الوحدات، وأنه اتصل هاتفيا بأحد أعضاء الإدارة لاستطلاع رأيه باللعب للنادي، وهو ما رحب عضو الإدارة لكنه طالب بإتمام الاتفاق عبر الأطر الرسمية.

ويتعافى الشناينة من إصابة قوية، مما أبعده عن مباريات فريقه والمنتخب الأولمبي.

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