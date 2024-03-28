الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مفاجأة في الـ 10 الأوائل.. من هم اللاعبون الأعلى أجرا في أوروبا؟

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أشهر لاعبي كرة القدم

تعرفت جماهير كرة القدم على اغلى اللاعبين في قارة اوروبا حاليا والذين يتقاضون مبالغ طائلة، ولكن المفاجأة اتت في ترتيب الـ 10 الاوائل، اذ تواجد لاعبان من مان يونايتد الانكليزي بالرغم من عدم تأقلمهما وتراجع مستواهما مع الشياطين الحمر.

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صحيفة "ليكيب" وضعت جدولا من 10 اسماء للاعبين الذين ما زالوا ينشطون في اوروبا ولم يذهبوا الى بلدان الخليج وتحديدا السعودية، وقد ورد اسمان في التقرير كانا بمثابة المفاجأة لجميع المتابعين.

من جهتها، فنّدت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية في تقرير خاص، هذه الاسماء واضافت اليها اسماء اخرى، واوردت المبالغ التي يتقاضونها شهرياً. وفي ما يلي ترجمة صحيفة "السبورت" الالكترونية لابرز ما جاء في التقرير :


- 1،43 مليون جنية استرليني هو المبلغ المشترك الذي يتقاضاه كل من: يان اوبلاك الحارس السلوفيني لنادي اتلتيكو مدريد الاسباني والذي يعتبر الاكثر اجراً بين حراس المرمى. القيمة نفسها يحصل عليها الكاي غوندوغان الذي ترك مان سيتي بصفقة حرة وهو وجود بيلينغهام (الاصغر في عداد اللائحة)، وزميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

- رافاييل فاران: المدافع الفرنسي فشل في اثبات نفسه بقوة في مان يونايتد بعد الرحيل عن ريال مدريد، ومع ذلك فهو ينتظر كل شهر 1،48 مليون جنيه


- كارلوس كاسيميرو: يعاني من نفس مشكلة فاران لجهة انتقاله من الريال الى الاولد ترافورد وعدم اثبات نفسه، لكنه يتقاضى 1،52 مليون جنيه. والمبلغ نفسه يتقاضاه ايضاً هداف نادي ليفربول محمد صلاح، مع الاشارة الى انه من المتوقع ان يزيد هذا المبلغ اذا انتقل الى السعودية.

 

- روبرت ليفاندوفسكي: هو اللاعب الاعلى اجراً في برشلونة الاسباني بعد قدومه اليه من بايرن ميونيخ الالماني ويتقاضى 1،62 مليون.


- دافيد الابا : في 2021 قدم الى ريال مدريد من بايرن ميونيخ ايضا ويتقاضى 1،61 مليون جنيه في الشهر.
- ايرلينغ هالاند: النروجي محطم الارقام القياسية العالمية ونجم مان سيتي الانكليزي، يتقاضى 1،63 مليون في الشهر.

- كيفين دي بروين: صانع العاب مان سيتي بطل اوروبا، يتقاضى 1،73 مليون جنيه.


- هاري كاين: هداف توتنهام ومنتخب انكلترا، انتقل الى بايرن ميونيخ الالماني لحصد الالقاب الا انه قاب قوسين من خسارة لقب البوندسليغا لمصلحة ليفركوزن ويبقى له دوري الابطال، ولم يحتج الى الكثير من الوقت لترك بصماته في المانيا، ليستحق مبلغ 1،8 مليون جنيه.

- كيليان مبابي: النجم الاول لفرنسا وباريس سان جيرمان والذي تربطه العديد من الاخبار بريال مدريد، يتقاضى مع ناديه الباريسي 5،15 مليون جنيه في الشهر، وهو يستعد للرحيل مجاناً نهاية الموسم الحالي بعد انتهاءعقده.

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