الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل تتكرار ثنائية العمالقة؟.. برشلونة يحفز هالاند على تحدي مبابي

6602d57042360412fd4086dd
هالاند

تسعى إدارة نادي برشلونة الإسباني، إلى تحقيق حلم التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

اضافة اعلان


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، سيستمر مع "البلوغرانا" لموسم آخر، لا سيما بعد أن رفض 100 مليون يورو من الدوري السعودي مؤخرا.


وأشارت إلى أنه من الصعب أن يتواجد ليفاندوفسكي مع برشلونة في الموسم بعد المقبل، حيث سيصل عمره إلى 37 عاما، لذا تخطط الإدارة لضم هداف جديد، ويعد هالاند الصفقة الرئيسية.


ويراهن برشلونة على أن هالاند قد يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي في صيف 2025، بسبب احتمالية تعرض النادي لعقوبات من الاتحاد الإنجليزي نتيجة للمخالفات المالية، بالإضافة إلى إمكانية رحيل مدربه الإسباني بيب غوارديولا لانتهاء عقده في الصيف بعد المقبل.


ويريد برشلونة الاستفادة أيضا من أن العلاقة الجيدة بين رئيس النادي خوان لابورتا، والبرازيلية رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال هالاند.


وإضافة إلى ذلك سيكون برشلونة قريبا من التعافي اقتصاديا وتحقيق دخل مالي كبير في الصيف بعد المقبل، بالتزامن مع افتتاح ملعب "كامب نو" الجديد.

 

وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن اجتماع بيمنتا وديكو المدير الرياضي لبرشلونة في 29 فبراير الماضي، شهد الحديث عن العديد من الموضوعات أبرزها التعاقد مستقبلا مع هالاند.


وذكرت الصحيفة أن هالاند إذا كان ملزما بالاختيار بين ريال مدريد وبرشلونة في صيف 2025، ستكون لدى البارسا الأفضلية".


وأوضحت: "لأن هالاند يعلم أنه سيكون النجم الأبرز في النادي الكتالوني، بعكس انضمامه للميرنجي في وجود زميل بحجم كيليان مبابي".


وأضافت الصحيفة: "كما يدرك هالاند أن ارتداء قميص البارسا ووجود مبابي في الريال من شأنه أن يكرر المبارزة التاريخية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الكلاسيكو".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
111

ضعف قيمته الأصلية .. الهلال يعرض 100 مليون يورو لضم لاعب برشلونة!

24 آذار 2024
f_img.kooora.comistoreimageskoooraalbums_matches_2216703_20231203-afp_346x8jk_afp

"قبلة" تهدد فيليكس في قمة برشلونة وأتلتيكو

17 آذار 2024
640b53b54c59b760ba5f565b

برشلونة على أعتاب ضم لاعب الريال السابق

12 آذار 2024
251608

عرض "خيالي".. هل يتعاقد باريس سان جيرمان مع لامين يامال؟

10 آذار 2024
اقرأ أيضا
247662

مذكرة اعتقال بحق رئيس الاتحاد الإسباني السابق

منذ5 ساعة
فلامنغو

إيقاف لاعب برازيلي لمدة عامين بسبب "الاحتيال" على فحص للمنشطات

منذ5 ساعة
كيليان مبابي

ما هو اسم مبابي الحقيقي الكامل؟

منذ5 ساعة
253615

فينيسيوس ينهار باكياً على الهواء.. والسبب!

منذ6 ساعة
thumbs_b_c_3c03752fd1548c459ec03db0ec94b4bd

ثلاثة لاعبين في قائمة المغادرين عن ميلان

25 آذار 2024
18

وفاة لاعب جزائري شاب بعد حادثة في الملعب (فيديو)

25 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة جديدة في وجه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"اكتوارية" الضمان.. تخوف وانتظار!

محمود الخطاطبة |اليوم

لا تقل لي: إنه مقال غير مفهوم

حسني عايش |اليوم

الطاقة المتجددة: تقوية الاقتصاد ودعم فلسطين والتأسيس لإنهاء الاعتماد على دولة الاحتلال

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

العفو العام اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

غزة.. خيارات المرحلة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

غزة عالقة بين انتحارين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات | منذ20 ساعة
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات | منذ20 ساعة
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات | منذ20 ساعة
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات |24 آذار 2024
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !
 
 