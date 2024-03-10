عرض "خيالي".. هل يتعاقد باريس سان جيرمان مع لامين يامال؟

تفاعل لامين يامال نجم برشلونة، مع العرض الذي حصل عليه من باريس سان جيرمان.

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية أن باريس يجهز 200 مليون يورو للتعاقد مع لامين يامال، وأن خورخي مينديز وكيل اللاعب، أبلغ إدارة برشلونة بهذا الأمر.



ويرى برشلونة أن يامال غير قابل للمس، لذا أبلغ مينديز برفض انتقاله إلى سان جيرمان.

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ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن يامال نفسه ليست لديه أي نية الآن لترك النادي، الذي طالما حلم بالنجاح فيه عندما كان طفلا.



وأشارت إلى أن الفكرة الحالية لدى يامال هي الاستمرار في برشلونة حتى يبلغ 18 عامًا (موعد انتهاء عقده الحالي مع البارسا في 2026).



وسبق أن كشف تقارير أن برشلونة اتفق مع يامال على شروط عقده الجديد حتى يونيو/ حزيران 2030، ومن المنتظر أن يوقعه بعد أن يبلغ 18 عاما.