الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"قبلة" تهدد فيليكس في قمة برشلونة وأتلتيكو

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لاعب برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد البرتغالي جواو فيليكس

يواجه البرتغالي جواو فيليكس، لاعب برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد، انتقادات واسعة بسبب تصرفه في مباراة الفريقين بالدور الأول من الليجا.

ويلتقي الفريقان، اليوم الأحد، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ29.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، لا ينسى جمهور أتلتيكو الهدف الذي أحرزه فيليكس في شباك الروخيبلانكوس بالدور الأول، وذهابه إلى المدرجات بغضب للاحتفال ومد ذراعيه على غرار جود بيلينجهام، ثم إرسال قبلة صوب مدرجات الأتلتي في مونتجويك.

وقال إدواردو فيرنانديز، رئيس رابطة مشجعي أتلتيكو مدريد: "ننظر إلى جواو فيليكس الآن كماضٍ أكثر من كونه مستقبلًا".

وأضاف: "لا أعتقد أنه شخص سيئ، لكن من الواضح أنه ارتكب خطأ. لم يفهم حقًا ما تعنيه هذه الجماهير وأهاننا.

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لن نسامحه.. يمكننا أن نسامح على الكثير من الأمور الأخرى. انظر ما حدث مع جريزمان.. لكن يجب أن يعتذر، وأن يكون متواضعًا ومحبًا للجماهير. لقد ارتكب خطأ".

ويرتبط فيليكس بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى 2029.

وصرح ألبرتو جارسيا المتحدث باسم روابط أتلتيكو مدريد: "بدا فيليكس وكأنه فاز ببطولة ما عقب إحراز الهدف".

وأضاف: "بالنسبة لي، كانت هذه الإيماءة (القبلة) بمثابة تجاوز الخط الأحمر. فقد استحق الصافرات".

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