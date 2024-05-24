 
الجمعة 24 أيار 2024
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هوية بطل دوري المحترفين تحسم السبت

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هوية بطل دوري المحترفين تحسم السبت

تحسم يوم غد السبت، هوية بطل دوري المحترفين لكرة القدم، لموسم 2023-2024 والمتأرجحة بين فريقي الحسين إربد والفيصلي.


وتقام عند الساعة الثامنة مساء يوم غد، أربع مباريات في الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من الدوري، حيث يلتقي مغير السرحان مع السلط على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، والأهلي مع معان على ملعب السلط، وسحاب مع الحسين إربد على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، والفيصلي مع شباب الأردن على ستاد عمان الدولي.

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ويحتاج الحسين إربد للفوز على سحاب بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب الدوري الأردني للمحترفين للمرة الأولى بتاريخه، فيما يدخله عدم الانتصار بحسابات أخرى في ظل مطاردة الفيصلي صاحب المركز الثاني وبفارق نقطتين.


في المقابل، هبط فريق الجليل إلى مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل، فيما انحصرت بطاقة الهبوط الأخرى بين فرق مغير السرحان وسحاب والأهلي.


ويتصدر الحسين إربد ترتيب الفرق برصيد 56 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 54، يليه الوحدات 45، ثم الرمثا 32، السلط 28، شباب العقبة 25، معان 23، شباب الأردن 22، الأهلي 20، سحاب ومغير السرحان 18، الجليل 12.

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