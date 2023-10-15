بزيع يسقط في اختبار المنشطات بـ"الألعاب الآسيوية".. الدويري يعود إلى تركيا.. اختبارات بدنية للحكام.. و4 مواجهات منتظرة بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.سقط لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة سامي بزيع، في اختبار مكافحة المنشطات الذي أجرته وكالة الاختبارات الدولية (ITA)، والتي تم تفويضها من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي للتعامل بشكل مستقل مع مجالات برنامج مكافحة المنشطات في دورة الألعاب الآسيوية، التي اختتمت مؤخرا في الصين.وجاءت نتيجة اختبار "لاعب الجناح" سامي بزيع إيجابية بالنسبة لمادة "ديهيدروكلوروميثيل-تستوستيرون"، والتي تأتي ضمن منشطات "ستيرويد" المحظورة دوليا، حيث يعتبر اللاعب الآن موقوفا مؤقتا وأمامه حتى 19 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي للطعن في النتيجة من خلال الإجراءات المناسبة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية وITA والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وفقا لما ذكره تقرير شبكة "اي اس بي ان".وفي حال جاءت نتيجة الفحص الثاني بإيجابية بعد الطعن، فإن اللاعب سيواجه خطر الإيقاف الدولي لمدة قد تصل إلى عامين وفقا لما ذكرته الشبكة عبر موقعها الرسمي، علما بأن الدورة الآسيوية غير مرتبطة بقوانين الاتحاد الدولي "فيبا".ووفقا للمادة (11.2) من قاعدة مكافحة المنشطات للجنة الأولمبية الدولية، فإنه "إذا تبين أن أكثر من عضوين في فريق واحد قد ارتكبوا مخالفة انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، يجوز فرض عقوبة مناسبة على الفريق، مثل خسارة النقاط والاستبعاد من المنافسة"، وهو ما يبدد الإشاعات الأخيرة التي تتحدث عن إمكانية سحب الميدالية الفضية من المنتخب الوطني وحتى المنتخب الفلبيني حامل الذهبية، الذي سقط لاعبه جاستن براونلي في اختبار المنشطات أيضا، وسيقتصر القرار على معاقبة اللاعبين، حال فشلها في تقديم الإثباتات اللازمة لتبرئتهما.أعلن نادي شاجداش بودروم سبور التركي، الصاعد حديثا للدوري التركي الممتاز لكرة السلة، إتمام تعاقده مع لاعب ارتكاز المنتخب الوطني أحمد الدويري، وذلك لتعزيز صفوفه في المرحلة المقبلة، من دون الإفصاح عن مدة وقيمة الصفقة.وسبق للدويري خوض تجربتين احترافيتين في تركيا مع فريقي فناربخشة وبورصا سبور، قبل أن يلعب الموسم الماضي مع فريق القادسية الكويتي في تجربة احترافية قصيرة، ليعود مجددا إلى اللعب في الدوري التركي.ويأتي قرار التعاقد مع الدويري بناء على رؤية مدرب الفريق إندر أرسلان وحاجته لمعالجة ضعف منطقة العمق وتعزيزها بلاعب في خبرات الدويري، خاصة وأن فريق شاجداش بودروم سبور خسر أول مباراتين له في الدوري الممتاز أمام فريقي فناربخشة (58-95) واناضولو إفيس بيلسن (75-87).تنطلق اليوم منافسات الجولة 12 من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة في المدينة الرياضية مواجهتي الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 5 مساء، والأرثوذكسي مع كفريوبا عند الساعة 7 مساء، وهما اللقاءان اللذان سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".وفي صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، يلتقي الجليل وبيت ايدس عند الساعة 4:30 مساء، فيما يواجه شباب بشرى نظيره الأشرفية عند الساعة 6 مساء.ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدما بأفضلية فارق السلات عن الإنجليزية، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي الأرثوذكسي ثالثا برصيد 18 نقطة وشباب بشرى رابعا برصيد 17 نقطة، متقدما بأفضلية المواجهات عن الجليل، الذي حل خامسا بالرصيد نفسه، ويأتي كفريوبا سادسا برصيد 15 نقطة وبيت ايدس سابعا برصيد 12 نقطة والأشرفية ثامنا برصيد 11 نقطة.أنهت دائرة الحكام في اتحاد كرة السلة، اختباراتها البدنية لحكام الدرجات كافة، وآخرها لمدرستي تحكيم إربد وعمان، وذلك بهدف الوقوف على جاهزيتهم لإدارة نشاطات الاتحاد للموسم الجديد 2023-2024.وناقشت دائرة الحكام، الحالات التحكيمية وبعض الحالات الخاصة بالقانون مع الحكام المشاركين وبمختلف الدرجات، للتأكد من جاهزيتهم الفنية أيضا لإدارة المباريات.