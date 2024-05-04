نينو يستقر على محترفه وينتظر حسم ملفي نجداوي وأبو حواس.. حبش تقترب من الفحيص.. 19 لاعبا بقائمة "صقور الناشئين" ومشاركة منتظرة بـ"غرب آسيا"

خالد تيسير العميري

عمان- تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

ميكوليك يتقدم قائمة "فيلادلفيا"

استقر مدرب فريق فيلادلفيا سامر نينو ومساعده د. زيد البطيخي، المشارك ببطولة الأردن للرجال بكرة السلة، على المحترف البوسني جوسيب ميكوليك لتمثيله في البطولة المستحدثة والمقرر إنطلاقها في التاسع من أيار (مايو) الحالي، بتنظيم من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.

وينتظر أن يلتحق اللاعب البوسني بتدريبات "فيلادلفيا" خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لينضم إلى قائمة اللاعبين: مالك كنعان وعلي الزعبي وفادي قرمش ويوسف العواملة وموسى مطلق وعمر أبو شريخ وسيف أبو سالم وأحمد عطية ورضوان بساتنة وشاكر العكش ومحمد زيدان.

وفيما يتعلق بملف لاعب الارتكاز زين النجداوي، فإنه من المقرر أن يحسم ملف اللاعب خلال اليومين المقبلين، وسيكون الاختيار قائما بينه وبين لاعب الجناح أمين أبو حواس، والذي بات قريبا من العودة لتعزيز تشكيلة الفريق، حال تعذر التحاق نجداوي.

وتحظى البطولة بمشاركة 7 فرق إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما، والتي تحمل أسماء: آيلة، جراسا، بيلا، بترا، فيلادلفيا، أربيلا، رم، بالإضافة إلى "صقور الناشئين"، حيث استلهم اتحاد كرة السلة في اختياره أسماء الفرق، المناطق والمواقع والمدن القديمة، كنوع من الترويج السياحي للأردن.

حبش تقترب من العودة للفحيص

اقتربت اللاعبة السابقة للمنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة، روبي حبش، من تولى منصب المدرب المساعد مع المدير الفني لفريق سيدات نادي شباب الفحيص، نايف عصفور، بدلا من د. محمد اتكيدك، الذي اعتذر عن عدم إكمال المهمة لظروف خاصة تتعلق بالدراسة والسفر.

ووفقا لمصادر موثوقة لـ "الغد"، فإن عصفور توصل إلى اتفاق شفهي مع حبش، بانتظار حسم الأمور بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل.

وينتظر أن يجتمع عصفور مع إدارة الفحيص برئاسة أيمن سماوي، لبحث إمكانية الاستعانة بمساعد ثان، إلى جانب دراسة تحضيرات الفريق النسوي للمرحلة المقبلة، علما أن الفريق يتدرب منذ الشهر الماضي بمعدل حصتين تدريبتين في الأسبوع.

ويستضيف نادي الفحيص فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لأندية السيدات بكرة السلة، في ملعبه الخاص بالفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة كبيرة وواسعة لنخبة من الفرق العربية في آسيا وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج العربي.

19 لاعبا بقائمة "صقور الناشئين"

يشارك المنتخب الوطني تحت 18 سنة "صقور الناشئين"، بقائمة تضم 19 لاعبا في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة، وذلك في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة آسيا، التي تستضيفها المملكة بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتضم القائمة، اللاعبين: روحي الكيلاني وباسل الخوالدة وسيف زعتري وعبدالله شتات وحسين عبابنة وأحمد البربري والطيب منتصر ومحمود ذياب وعمر سلمان والأخوين يزيد وينال أبو شهيل وهاشم فرج وفادي امسيح ومعتز صويص وعمر الفقيه ووضاح يغمور وزيد فانوس وحمزة شعبان وحمزة سحويل، فيما يغيب اللاعبون، عبدالمجيد شديفات ومحمد آدم وفيصل أيوب وقصي فريحات للإصابة.

ويتولى المدرب الوطني هيثم طليب مهمة تدريب "صقور الناشئين" لحين وصول المدير الفني وسام الصوص في بداية حزيران (يونيو) المقبل، والذي سيكون بداية محطة التحضير الرئيسية للمنتخب الوطني للناشئين، مع انضمام العديد من اللاعبين المغتربين لإخضاعهم إلى فترة التجريب وآخرين ممن أنهوا دراستهم.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا لكرة السلة، التي تحتضنها العاصمة العراقية بغداد بالفترة من 10 إلى 17 تموز (يوليو المقبل، والتي ستكون محطة تأهيلية للبطولة الآسيوية بمقعد أو اثنين، علما أن "صقور الناشئين" ضمن مشاركته بصفته الدولة المضيفة للبطولة القارية.

كفريوبا بطلا لأندية الشمال

توج فريق كفريوبا، بطلا لأندية الشمال عن دوري تحت سن 14 للناشئين، وذلك بفوزه على فريق شباب بشرى (47-35)، عقب انسحاب الأخير مع بداية الربع الأخير. وأقيمت المباراة بمبادرة خاصة من الناديين، وتحت رعاية خالد مفلح القواسمة.

أبو مازن يخطف الأضواء مع المقاولين

خطف المدرب عوض أبو مازن الأضواء مع فريق المقاولين، الذي تأهل مؤخرا إلى المربع الذهبي لبطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة بعد صراع شرس مع النادي الأهلي على بطاقة التأهل الأخيرة لإكمال أضلاع المربع الذهبي، الذي ضم فرق، الأرثوذكسي واتحاد عمان والإنجليزية.

ونال أبو مازن عبارات الثناء والإشادة، نظير المستوى الذي ظهر عليه فريقه خلال بطولة دوري الناشئين، حيث يعمل حاليا مدربا في مدارس الكلية العلمية الإسلامية.

غياب متوقع لـ"البث التلفزيوني"

علمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن الجولات الأولى من بطولة الأردن لكرة السلة "دوري اللعيبة"، باتت مهددة بإمكانية عدم البث المباشر لها عبر شاشة "قناة الأردن الرياضية"، وذلك في ظل الحديث عن إمكانية برمجة اتحاد الكرة لمواعيد الجولات الأربع المتبقية من عمر دوري المحترفين لتقام وفق جدول مزدحم يختتم مع نهاية الشهر الحالي.

وربما ستجد القناة الرياضية نفسها أمام خيار البث المباشر للمباريات الأولى من بطولة الأردن لكرة السلة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مع إمكانية الإعادة التلفزيونية للمباريات في أوقات تحددها وفقا لدورتها البرامجية، ما يفرض على اتحاد كرة السلة البحث عن خيار "البث المباشر" عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب" أو "الفيسبوك".

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