الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"السلة" يعتمد جدول مباريات "دوري اللعيبة" ويسمي قوائم الفرق واللاعبين

اللاعب فريدي إبراهيم يحاول المرور بالكرة أمام رقابة من اللاعب فادي قرمش - (تصوير: أمجد الطويل)
اللاعب فريدي إبراهيم يحاول المرور بالكرة أمام رقابة من اللاعب فادي قرمش - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – كشفت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون لعبة كرة السلة، عن جدول مباريات بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، والتي تنطلق يوم غد بمشاركة 8 فرق، وتستمر فعالياتها حتى 30 تموز (يوليو) المقبل.اضافة اعلان
وتشارك فرق؛ جراسا ورم وبترا وفيلادلفيا وأرابيلا وآيلة وبيلا والصقور، في البطولة التي تقام مبارياتها كافة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، والتي ينظمها اتحاد اللعبة بصفة فردية تحت الصبغة التنشيطية، بعد اتفاق الأندية على تأجيل الدوري لنهاية العام الحالي، بسبب الصعوبات المالية المتراكمة التي تواجهها.
ويلتقي فريقا جراسا ورم، عند الساعة السابعة مساء يوم غد، فيما يلعب بترا مع فيلادلفيا عند الساعة التاسعة مساء، على أن يلتقي يوم بعد غد، فريقا أرابيلا وآيلة عند الساعة 7 مساء، وتختتم مباريات الجولة الأولى بمواجهة بيلا والصقور عند الساعة التاسعة مساء.
وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".
ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
وتقام المرحلة الأولى بالفترة من 9 أيار (مايو) الحالي، إلى 24 حزيران (يونيو) المقبل، وتلعب المرحلة الثانية بالفترة من 26 حزيران (يونيو) إلى 17 تموز (يوليو) المقبلين، فيما تقام المرحلة الثالثة بالفترة من 16 إلى 20 تموز (يوليو) المقبل، على أن تقام المرحلة النهائية بالفترة من 22 إلى 30 تموز (يوليو) المقبل.   
وأعلنت "مؤقتة السلة" عن القوائم النهائية للفرق المشاركة تحت مسمى المناطق السياحية والأثرية، حيث يضم فريق "رم" بقيادة المدرب محمد حمدان، كلا من اللاعبين: أشرف الهندي، هاني الفرج، محمود الهزايمة، منير ادعيس، سلطان اللوزي، فيصل أبو سالم، هاشم عباس، محمد ناصرالدين، خالد الظاهر، عبدالله الزعبي، سعيد الخوالدة، أحمد الخطيب، محمد علاونةن والمحترف هنتر ستريت.
ويضم فريق "جراسا" بقيادة المدرب زيد ساحوري، كلا من اللاعبين: عاكف الشياب، فارس نبالي، يوسف بابيش، محمد غنيم، أحمد الحمارشة، يوسف أبو وزنة، عصام الهزايمة، أدهم الدجاني، علي كنعان، يزن الطويل، نادر أحمد، والمحترف بيرون ماكسويل، فيما استقر مدرب فريق "بيلا" عبدالله أبو قورة على اللاعبين: محمد شاهر، أحمد حسونة، أحمد حموري، غيث الفرج، نبيل أبو شريخ، سلطان بسام، نبيل كتخدا، زيد خوري، عمر نشواتي، عبدالكريم أبو صعب، والمحترف ديفين جلمور.
واستقر د. ابراهيم العصعوص مدرب فريق "أرابيلا"، على اللاعبين: مصطفى منصور، إبراهيم النصر، أحمد أبو راشد، عمار العمري، يوسف شتات، عمار الشريقي، خلدون جبارة، ناصر انزور، سامر العصعوص، يوسف البربري، عبدالرحمن الريحان، إلى جانب المحترفين الأميركيين ايمانويل إج بوتا "بودا" وديمونتا هاريس، فيما اختار مدرب "آيلة" فؤاد غزاوي، اللاعبين: محمد شندق، أحمد النوايشة، عمرو الوقيع، عبدالعزيز العبسي، بشار العمرو، فادي الطوالبة، زيد سلامة، يعرب زاهر، محمد عيد، صهيب أبو الوفا، محمد جمال علي، خالد أبو شاور، أحمد أبو الوفا، وخميس عريج، إلى جانب المحترف الأميركي باتريك بورنيت.
وضم فريق "بترا"، الذي يقوده المدرب يوسف أبو بكر كلا من اللاعبين: خالد أبو عبود، باسل أبو عبود، عمار بسطامي، محمد الشمالي، جلال بسطامي، يزيد حجازي، عبدالله العكش، ليث شتات، علاء حزام، فريدي إبراهيم، أمير عيد، والمحترف الأميركي غريغوريشون ماغي، فيما تضم لائحة فريق "فيلادلفيا" بقيادة المدرب سامر نينو، كلا من اللاعبين: شاكر العكش، يوسف العواملة، مالك كنعان، فادي قرمش، سيف أبو سالم، رضوان بساتنة، أحمد عطية، عمر أبو شريخ، غسان الكرد، زيدان زيدان، موسى مطلق، علي الزعبي، والمحترف البوسني جوسيب ميكوليك.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما "صقور الأردن"، بقيادة المدرب هيثم طليب، كلا من  اللاعبين: روحي الكيلاني، باسل الخوالدة، سيف زعتري، عبدالله شتات، حسين عبابنة، أحمد البربري، الطيب منتصر، محمود ذياب، عمر سلمان، الأخوان يزيد وينال أبو شهيل، هاشم فرج، فادي امسيح، معتز صويص، عمر الفقيه، وضاح يغمور، زيد فانوس، حمزة شعبان، حمزة سحويل، فيما يغيب اللاعبون، عبدالمجيد شديفات، محمد آدم، فيصل أيوب وقصي فريحات للإصابة.
إلى ذلك، علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن ممثلي أندية الممتازة رفضوا مقترحا من اللجنة المؤقتة حول إقامة بطولة تأهيلية في أيلول (سبتمبر) المقبل، تلتزم فيها أندية الدرجة الممتازة بالمشاركة فيها، كشرط للاحتفاظ بتواجدها في الدوري الممتاز، والمزمع انطلاقه في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وعقدت "مؤقتة السلة" اجتماعا مع ممثلي الأندية كافة، بحضور مدير الاتحاد تيسير سعادة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس ومدير العمليات اللوجستية مؤمن العبادي، لكن البعض من ممثلي أندية الدرجة الممتازة امتعضوا من غياب أصحاب القرار عن الاجتماع، الذي جاءت مخرجاته سلبية مع عدم التوصل إلى صيغة توافقية حول شكل الموسم الجديد.
كذلك، رفضت الأندية مقترحا من "مؤقتة السلة"، بتنظيم بطولة الناشئين تحت 20 عاما في آب (أغسطس) المقبل، مؤكدة عدم جاهزيتها للمشاركة في الوقت الحالي لضيق الوقت، ومطالبة بترحيلها لتقام في أيلول (سبتمبر) المقبل، لتكون محطة تحضيرية تسبق انطلاق موسم الرجال 2024، بانتظار الوصول إلى صيغة توافقية مرضية للأطراف كافة، خلال الجلسات المقبلة.
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