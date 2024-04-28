توقعات بتأجيل "تنشيطية الرجال".. ساحوري يستقر على المحترف ماكسويل.. أبو حواس يعتذر.. والبوسني ميكوليك تحت المجهر

خالد تيسير العميري

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عمان - تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.علمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن بطولة الرجال التنشيطية باتت مهددة بالتأجيل لأسبوع إضافي عن الموعد المقرر في 2 أيار (مايو) المقبل، لأسباب لوجستية.وفهمت "الغد"، أن التأجيل المتوقع لموعد إنطلاق بطولة الرجال، يأتي بسبب تضارب موعد إنطلاق البطولة مع مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، ولضمان البث المباشر لمباريات الجولة الأولى من البطولة، إلى جانب إتمام بعض الترتيبات اللوجستية، حيث لم تتسلم الفرق المشاركة جدول مباريات البطولة حتى الآن، بانتظار اعتماده بشكل رسمي وتعميمه من قبل اتحاد اللعبة.وحصلت قناة الأردن الرياضية، على الحقوق الحصرية لبث فعاليات بطولة الرجال التنشيطية، وذلك بعد توقيع الاتفاقية بشكل رسمي مع ممثلي اتحاد السلة.وتحظى البطولة التنشيطية بمشاركة ثمانية فرق؛ 5 منها من العاصمة عمان بقيادة المدربين؛ عبدالله أبو قورة ويوسف أبو بكر وزيد ساحوري ومحمد حمدان وسامر نينو، وفريقا من محافظة إربد بقيادة د. إبراهيم العصعوص وفريقا من محافظة العقبة بقيادة المدرب فؤاد الغزاوي، إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بقيادة المدرب هيثم طليب، والذي يتحضر للمشاركة ببطولة آسيا، التي تستضيفها المملكة بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.يشارك الحكم الأردني أحمد ملكاوي، في إدارة مباريات المرحلة النهائية من الدوري القطري لكرة السلة، وذلك في الفترة من 5 إلى 12 أيار (مايو) المقبل.ويأتي قرار الاستعانة بالحكم ملكاوي، تقديرا للمكانة وحجم الثقة التي يحظى بها الحكم الأردني بين أقرانه في المنطقة، إلى جانب قدرته على إدارة أكبر الأحداث المهمة بكفاءة.أصدر الاتحاد العربي لكرة السلة، أجندة نشاطاته المعتمدة للموسم الرياضي 2024، والتي تتضمن استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات النسخة الثانية من البطولة العربية للناشئات تحت 18 عاما بالفترة من 2 إلى 10 تموز (يوليو) المقبل.وتحتضن مصر أيضا، فعاليات النسخة 21 من البطولة العربية للناشئين تحت 18 عاما بالفترة من 15 إلى 23 تموز (يوليو) المقبل، على أن يستضيف الأردن النسخة 25 من البطولة العربية للسيدات بالفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل. وتستضيف العراق فعاليات النسخة 36 من البطولة العربية للأندية للرجال بالفترة من 5 إلى 16 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن تكون الإمارات مسرحا لاستضافة النسخة 26 من البطولة العربية للمنتخبات للرجال بالفترة من 8 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر).استقر المدرب زيد ساحوري على صانع الألعاب الأميركي بيرون ماكسويل (27 عاما)، لتمثيله في بطولة الرجال التنشيطية، وفقا لمصادر موثوقة لـ"الغد".وسبق للمحترف الأميركي بيرون ماكسويل (194سم) والذي يجيد اللعب في مراكز الغارد "حول القوس"، تمثيل فريق الحرية السوري، كما خاض تجربة احترافية في الدوريين الأوكراني والجورجي، حيث يبلغ معدله النقطي 20 نقطة في المباراة الواحدة.اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، الحكم الأردني محمد فوزي، لإدارة مباريات النسخة السابعة من بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عاما، والتي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية بالفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) المقبلين.ويشهد "مونديال الشباب" مشاركة 16 فريقا قسمت على أربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات، إسبانيا وليتوانيا والفلبين وبورتوريكو، وجاءت منتخبات الصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وغينيا في المجموعة الثانية، وضمت المجموعة الثالثة فرق، الأرجنتين وتركيا ونيوزيلندا وإيطاليا، وجاءت منتخبات، مصر وألمانيا وكندا وأستراليا في المجموعة الرابعة. وتسعى الولايات المتحدة، حاملة اللقب، إلى إحراز لقبها السابع تواليا منذ انطلاق الحدث في العام 2010، فضلا عن حفاظهم على سجلهم الخالي من الهزائم في تاريخ المسابقة العالمية حتى الآن.بات المحترف البوسني جوسيب ميكوليك، قريبا من تمثيل أحد الفرق المشاركة ببطولة الرجال التنشيطية لكرة السلة.وسبق للاعب البوسني ميكوليك - الذي يحمل جنسية مزدوجة "كرواتيا" - بتمثيل فريق النادي الأهلي لكرة السلة خلال الموسم 2019، والذي حمل لقبه الوحدات تحت مسمى دوري بنك الإسكان الممتاز آنذاك، قبل أن يتم استبداله بالمحترف الكندي جراندي جليز بسبب الإصابة.ويشغل ميكوليك مركز مساعد الارتكاز والسنتر، إلى جانب براعته في التصويب الثلاثي الدقيق، ويبلغ طوله 213 سم، ويشكل وجوده إضافة حقيقية للفريق الذي سيمثله بالبطولة التنشيطية.وتم الكشف عن هوية ثلاثة محترفين أميركيين سيمثلون الفرق المشاركة بالبطولة حتى الآن، وهم الأميركيون: غريغوريشون ماغي وايمانويل بودا وهاريس.اعتذر لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، أمين أبو حواس، عن عدم خوض البطولة التنشيطية لأسباب خاصة، وذلك بعدما كان مقررا أن يمثل فريق المدرب سامر نينو.ووفقا لمصادر مطلعة لـ "الغد"، فإن المدرب سامر نينو ينتظر وصول اللاعب الشاب غسان الكرد بديلا عن أبو حواس، لتعزيز فريقه الذي يضم كلا من اللاعبين: مالك كنعان ويوسف العواملة ولاعبين آخرين لم يتم الإفصاح عن هويتهم حتى الآن.في المقابل، ينتظر المدرب محمد حمدان التحاق اللاعبين محمد ناصر الدين وخالد الظاهر، لتعزيز تشكيلة فريقه، الذي يضم اللاعبين أشرف الهندي وهاشم عباس وآخرون.