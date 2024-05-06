"دوري اللعيبة".. فرصة لكسر جمود مسابقات الرجال ودحرجة الكرة تجاه أندية "السلة"

خالد تيسير العميري

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عمان – تلخص بطولة الأردن للرجال بكرة السلة، التي تنطلق يوم بعد غد، واقع المشاكل المتوارثة التي تعاني منها أندية الدرجة الممتازة، خاصة وأن إقامة "دوري اللعيبة" كشف عن حجم الترهل المالي لبعض الأندية مع غياب الثقافة المالية لديها، بشكل فاقم مشكلاتها وجعلها تعيش أزمات مستمرة ومتراكمة.وجاءت بطولة الأردن لكرة السلة، لتكسر حالة "السبات السلوي" الذي تشهده المسابقة الرئيسية للرجال، منذ تتويج الأهلي يوم 30 نيسان (أبريل) من العام الماضي، بلقب النسخة الـ71 من بطولة دوري CFI الممتاز للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، كما أن "دوري اللعيبة" يشكل حلا مؤقتا يفرض على الأندية تسريع عجلة إيجاد الشركاء الداعمين لها لتأمين الدخل الذي يساعدها على تلبية التزاماتها، فضلا عن الدعم الحكومي لها واجتهاد إدارات أنديتها في الاستثمار والتسويق الناجح.ويقول الدكتور إبراهيم العصعوص، والذي يشرف على تدريب فريق "أرابيلا" المشارك في بطولة الأردن لكرة السلة: "هذه البطولة يمكن لها أن تساهم في نهوض الأندية وتصحيح مسار عملها ودفعها لتقمص دورها الحقيقي في المحافظة على اللاعبين وتطور اللعبة، وخلق فرص رياضية وإيجاد حاضة حقيقية لاحتضان المواهب"، مشددا على ضرورة توسيع قنوات الاتصال بين ممثلي الأندية واتحاد كرة السلة للوصول إلى حلول مرضية للأطراف كافة.وأضاف: "وفرت البطولة فرصة جيدة لنسبة كبيرة من اللاعبين المسجلين تحت مظلة اتحاد كرة السلة، بإعادتهم إلى أجواء المنافسات الرسمية، وكذلك الحال بالنسبة للحكام والمدربين ومنظومة اللعبة بشكل عام".وأتم حديثه: "إذا نظرنا إلى البطولة من زاوية فنية أكثر عمقا، فإنها تمثل فرصة للاعب والمدرب لخوض المباريات بعيدا عن ضغوطات تحقيق النتائج وأهداف الأندية بالثبات والمنافسة على المراكز المتقدمة واللقب، كما أنها ستساعد المدرب على تجربة طرق اللعب وتطبيق فلسفة جديدة بعيدا عن أي تحفظات".بدوره، يؤكد المدرب الوطني لفريق "بترا" يوسف أبو بكر في حديثه لـ "الغد"، أن إقامة هذه البطولة تجسد المعنى الحقيقي لأهمية الاستمرارية، خاصة وأننا نتحدث عن لعبة كرة السلة، هناك رسالة عتب على الأندية لتجاهلها دورها الحقيقي رغم إدراكنا صعوبة الوضع المالي للأندية، لكننا لا نلمس عملا يكافئ حاجة الأندية في البحث عن الحلول".وتابع: "نشكر اتحاد كرة السلة على تنظيم البطولة، ويجب أن يكون هناك تعاونا بين الأطراف كافة"، متمنيا على وزارة الشباب واللجنة الأولمبية مضاعفة الدعم المالي للأندية، لمساعدتها على تجاوز مشكلاتها المالية والنهوض بالرياضة".في المقابل، يقول المحامي مصطفى اللوزي رئيس نادي الجبيهة : "فاقمت جائحة كورونا العبء المالي للأندية، ومن غير المنطق، أن تقام بطولة الدوري الممتاز بمشاركة ثلاثة أندية، لذلك اتخذنا قرارا بالإجماع على تأجيل الدوري ليقام نهاية العام الحالي، وبما يمكن الأندية من إعادة ترتيب بيتها الداخلي".واستطرد: "الجميع يتحمل مسؤولياته، لكن علينا الإشادة بالعمل الذي يقوم به اتحاد كرة السلة مؤخرا في الحفاظ على ديمومة اللعبة، فهناك خطط يتم إطلاع الأندية عليها بصورة دورية على مستوى البطولات كافة، ولم يتجاوز اتحاد كرة السلة دور الأندية في اتخاذ القرارات، حيث إن التشاركية كانت العنوان الأبرز للمراحل السابقة".وفيما يتعلق باعتذار الأندية كافة، عن عدم المشاركة ببطولة الأردن لكرة السلة، أكد اللوزي: "كان الاقتراح بإقامة البطولة مع وجود الأندية والجامعات والشركات والمدارس، لذلك، فضلنا عدم المشاركة كون البطولة تقام بصبغة تنشيطية وغير مخصصة لأندية الدرجة الممتازة ولمنع استنزاف الجهد واستثماره بالمكان المناسب".ويقول لاعب كرة السلة مصطفى منصور، الذي سيخوض البطولة مع فريق "أرابيلا": "هذه البطولة تشكل محطة تحضير حقيقية للاعبين وستساهم برفع مستوى جاهزيتنا مع زخم المباريات تأهبا لخوض البطولة الرسمية، التي ستقام في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وفقا لما علمناه، لكن الأهم أننا سنلعب المباريات بعيدا عن ضغوطات الفوز والخسارة، وهذا سيساهم في برزو العديد من اللاعبين".قدرة اتحاد كرة السلة على تنظيم بطولة للرجال وبمشاركة ثمانية فرق من دون مشاركة الأندية، ستدفع الكثير من الأندية للتخلص من فكرة أن تدب صوتها عاليا لإعلان أن الإغلاق قد يكون حلا لمشكلتها، وإيقاف تراكم ديونها مع كل أزمة تواجهها، وبشكل يمكنها من البحث عن مصادر دخل مستدامة ووضع ضوابط مالية للإنفاق، بحيث لا يختل الميزان، وتتجنب الأندية العيش في دوامة لا تعرف كيفية الخروج منها.