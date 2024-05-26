 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة" يوقع اتفاقية تعاون مع الجامعة التونسية حتى العام 2028

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جانب من توقيع الاتفاقية

وقع اتحاد المصارعة، اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة التونسية للمصارعة لمدة 4 سنوات حتى العام 2028، وذلك على هامش استضافة الأردن لمنافسات البطولة العربية للمصارعة، التي اختتمت أمس.

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ووقع الإتفاقية من جانب اتحاد المصارعة المهندس محمد العواملة رئيس الاتحاد، فيما مثل الجامعة التونسية للمصارعة رئيسها حسين الخرازي.


وتنص الإتفاقية المشتركة على تبادل المعسكرات التدريبية بين المنتخبات الوطنية للبلدين في الفئات العمرية كافة، إلى جانب تبادل خبرات المدربين والحكام والكوادر الإدارية، فضلا عن حضور الدورات الدولية والعربية الرسمية التي ينظمها كلا البلدين.

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