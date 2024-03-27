المنتخب الاولمبي يتجاوز العراق ويحل خامسا في "غرب آسيا"

اضافة اعلان

وافتتح مهند ابو طه التسجيل للمنتخب الأولمبي بالدقيقة 20 ، قبل أن يسجل زرق بني هاني هدف التعادل بالخطأ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.وأحرز عارف الحاج الهدف الثاني للمنتخب الاولمبي عند الدقيقة 68، وعزز بكر كلبونة تقدم المنتخب بالهدف الثالث بالدقيقة 86.