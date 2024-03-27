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المنتخب الاولمبي يتجاوز العراق ويحل خامسا في "غرب آسيا"

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المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم

عمان - الغد - حل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بالمركز الخامس في ختام منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، بعد تغلبه مساء ليوم على منتخب العراق الذي يشارك في البطولة بمنتخب الشباب بنتيجة 3-1، على ستاد الأمير عبد الله بن جلوي في السعودية.اضافة اعلان

وافتتح مهند ابو طه التسجيل للمنتخب الأولمبي بالدقيقة 20 ، قبل أن يسجل زرق بني هاني هدف التعادل بالخطأ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأحرز عارف الحاج الهدف الثاني للمنتخب الاولمبي عند الدقيقة 68، وعزز بكر كلبونة تقدم المنتخب بالهدف الثالث بالدقيقة 86.
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