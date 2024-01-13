السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"كلاسيكو" منتظر في نهائي السوبر الإسباني

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تستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ
يتجدد الصراع مرة أخرى بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة عندما يلتقيان يوم الأحد في مباراة "الكلاسيكو" بنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم على استاد "الأول بارك" بالرياض.اضافة اعلان

وتستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ، بعد أعوام 2020 و2022 و2023.

وستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للبطولة، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3 - 1 وتوج باللقب.

وحجز الريال موقعه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5 - 3 عقب وقت إضافي، في الدور قبل النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2 - صفر في الدور قبل النهائي.

والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا للريال الذي حقق الفوز في 104 مباراة، فيما حقق برشلونة مئة انتصار، وتعادلا في 51 مباراة.

وفي آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين، فاز الريال في ثماني مباريات، فيما فاز برشلونة بأربعة مباريات.

وكان الفوز الذي حققه برشلونة 3 - 1 على الريال في نهائي نسخة الموسم الماضي، هو الأول له على الفريق في كأس السوبر بعد أربع هزائم متتالية في الفترة مابين 2012 و2022.

ويدخل الريال المباراة بثقة كبيرة، خاصة وأن الفريق تفادى الخسارة في آخر 20 مباراة رسمية، وكانت آخر خسارة تلقاها الفريق ليوم 24 سبتمبر الماضي عندما خسر 1 - 3 أمام أتلتيكو مدريد.

وخلال الـ20 مباراة التي تفادى فيها الريال الهزيمة، تمكن الفريق من الفوز على برشلونة في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت في أكتوبر الماضي، وذلك عندما سجل جود بيلينغهام هدفين، أحدهما هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واستطاع الريال أن يحقق الفوز في آخر ست مباريات في جميع المسابقة، وتمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في أربعة مباريات.

ولم يخسر الريال إلا في مباراة واحدة في جميع المسابقات هذا الموسم، وفشل في التسجيل في مباراة واحدة في آخر 27 مباراة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة داني كارفاخال في المباراة، حيث تدرب منفردا بسبب إصابة عضلية، وسيخضع اللاعب لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لمعرفة مدى جاهزيته للقاء.

وأنهى برشلونة فترة انتظار خمس سنوات للتتويج بلقب كأس السوبر، بعدما توج به الموسم الماضي، وستكون الفرصة متاحه أمامه للفوز بالكأس للعام الثاني على التوالي وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب حيث حصده 14 مرة بفارق لقبين أمام الريال.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة وأن الفريق حقق أربع انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر الماضي، ويسعى الفريق للبناء على هذا.

وفي المباريات الأربع الأخيرة سجل الفريق عشرة أهداف ولكنه تلقى خمسة أهداف.

ومع احتلال برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الإسباني بفار سبع نقاط خلف الريال، سيكون لدى الفريق حافز إضافي للتتويج باللقب، خاصة وأن الفريق كان متصدرا للدوري لكنه تراجع في الترتيب وأهدى الصدارة للريال عقب مباراة الكلاسيكو.

وستكون الفرصة متاحة أمام برشلونة للتتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ أن حقق هذا الإنجاز في 2010 و2011.

وسيفتقد برشلونة لجهود رافينيا، ولذلك يتوقع أن يبدأ لامين يامال اللقاء بدلا عنه، كما يتوقع أن يبدأ بيدري اللقاء.

وستكون هناك مباراة أخرى خارج الخطوط بين تشافي، المدير الفني لبرشلونة، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال.

ومنذ أن تولى الثنائي تدريب الفريقين التقيا في ثماني مباريات، وتمكن كل مدرب من الفوز على الآخر في أربع منها.
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