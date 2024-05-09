الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سلة جراسا تستهل مشوارها في "دوري اللعيبة" بالفوز على رم

لاعب فريق رم أشرف الهندي ينفذ بلوكا عنيفا على لاعب جراسا أحمد الحمارشة - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعب فريق رم أشرف الهندي ينفذ بلوكا عنيفا على لاعب جراسا أحمد الحمارشة - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – استهل فريق "جراسا" مشواره في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بالفوز على فريق "رم" بنتيجة 74-59 (النصف الأول 42-31)، في لقاء جمعهما عن مباريات ذهاب المرحلة الأولى بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، والتي شهدت أيضا في وقت متأخر من أمس إقامة مباراة فريقي "بترا" و"فيلادلفيا".اضافة اعلان
وتختتم مباريات الجولة الأولى اليوم بإقامة مباراتين في نفس الصالة، حيث يلتقي فريقا "أرابيلا" و "آيلة" الساعة السابعة مساء، تليها مباراة فريقي "بيلا" والمنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما "الصقور" في تمام الساعة التاسعة مساء.
وطبقا لنظام البطولة المستحدثة، تلعب الفرق الثمانية فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب" خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".
وبالمرحلة الثالثة، يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، لتحديد هوية المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
وفي العودة إلى التفاصيل الفنية للمباراة، تقدم فريق جراسا في الربع الأول (22-14) بعد اعتماد مدربه زيد ساحوري على مفاتيحه الهجومية الأساسية بوجود المحترف الأميركي ماكسويل ويزن الطويل وعاكف الشياب بإسناد من احمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة تحت السلتين، فيما كان محمد حمدان مدرب فريق رم يبدأ اللقاء معتمدا على الخماسي، الأميركي هنتر وأشرف الهندي وهاني الفرج وأحمد الخطيب ومحمود الهزايمة.
وتحسن شكل الأداء في الفترة الثانية من جانب لاعبي فريق رم مع حيوية الزعبي والخوالدة واختراقات محترفه هنتر، ليقلص الفارق (21-24)، لكن جراسا جدد اعتماده على مفاتيحه الأساسية ليحسم الفترة الثانية (20-17) ويعزز تقدمه في نتيجة النصف الأول (42-31).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي ترجم فيها فريق جراسا أفضليته، ليعزز تقدمه في النتيجة الإجمالية (61-42) بعدما حسم الفترة الثالثة (19-11)، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل في الفترة الأخيرة، حسم جراسا المباراة لصالحه بفارق 15 نقطة (74-59) رغم تأخره في نتيجة الفترة الرابعة (13-17).
وبرز الأميركي بيرون ماكسويل في اللقاء من جانب لاعبي جراسا بتسجيله 25 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 27، فيما كان الأميركي هنتر ستريت الأبرز من جانب رم بتسجيله 22 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات حاسمة و6 ستيل بفاعلية 23.
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