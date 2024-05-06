نوريس يحقق فوزه الأول بسيارة ماكلارين "المحدثة"

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مدن- أكد السائق البريطاني لاندو نوريس، أنه تمسك بالبقاء مع ماكلارين لأنه يؤمن بنجاح الفريق، وذلك بعد "الفوز الذي طال انتظاره"، والذي "أتى في موعده" في جائزة ميامي الكبرى أول من أمس، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.واستفاد سائق ماكلارين من توقيت دخول سيارة الأمان في منتصف السباق، ليحصل على توقف مجاني وهو في الصدارة، ليقدم بعد ذلك أداءً مهيمنًا، ويحرز أول انتصار له في البطولة أمام متصدر الترتيب وبطل العالم ماكس فيرستابن.وغمرت السعادة البريطاني الشاب، ولا سيما بعد أن سبق واقترب للغاية مرات عدة، من تسجيل الفوز في الفورمولا 1، ربما كان أشهرها عندما هطلت الأمطار متأخرًا وكلفته الفوز في جائزة روسيا الكبرى 2021.وعند سؤاله عن شعوره عقب الفوز بالسباق، قال نوريس: "لقد أتى في وقته. ياله من سباق. إنه فوز طال انتظاره، لكنني تمكنت من حصده أخيرًا".وأضاف: "أنا سعيد من أجل الفريق بأكمله وأنني أحرزت لهم هذه النتيجة أخيرًا. نعم، يوم طويل وسباق صعب، لكنني على العتبة الأولى في النهاية".وتابع: "تمكنا اليوم من خوض سباق محكم واعتمدنا الاستراتيجية المثالية، وكل العمل آتى ثماره. شكرًا لماكلارين وللجميع. ويجب أن أتوجه بالشكر إلى أمي وأبي بالطبع".ووضع نوريس حداً لاحتكار بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، وأحرز فوزه الأول في سباقه الـ110 في بطولة العالم.وبدا فيرشتابن مرشحاً لفوزه الخامس في سادس سباق للموسم بعد إحرازه السبت سباق السرعة (سبرينت) وإنهائه التجارب التأهيلية في الصدارة، لكن تدخل سيارة الأمان في اللفة 29 سمح لنوريس بالتقدم على بطل العالم والتمسك بالصدارة حتى النهاية، ليمنح فريقه ماكلارين فوزه الأول منذ جائزة إيطاليا العام 2021 (الأسترالي دانييل ريكياردو).وأنهى البريطاني السباق متقدماً بفارق 7.612 ثانية على فيرشتابن، الفائز بالنسختين الأوليين من جائزة ميامي، فيما جاء سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثالثاً بفارق 9.920 ثانية عن سائق ماكلارين وأمام زميله الإسباني كارلوس ساينز، وسائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريز توالياً.ونتيجة حادث مع سائق ماكلارين الآخر الأسترالي أوسكار بياستري، غرم ساينز بعد السباق بإضافة 5 ثوان إلى توقيته، ما أدى إلى تراجعه للمركز الخامس لصالح بيريز.وفي الرسالة الأولى مع فريقه، قال نوريس: "أعتقد أن الأمور تتم بهذه الطريقة. لقد نجحت أخيراً. شعرت بذلك (إمكانية الفوز) منذ الصباح".وتابع في مقابلة ما بعد السباق: "حان الوقت أليس كذلك؟ علمت منذ الجمعة أننا نتمتع بالسرعة.. اليوم، نجحنا في ترجمة ذلك. قمنا بالاستراتيجية المناسبة وأعطى كل ذلك ثماره"، مضيفاً، "أعتقد أن الكثير شككوا بي خلال مشواري. ارتكبت الكثير من الأخطاء خلال الأعوام الخمسة الماضية، خلال مسيرتي القصيرة، لكن اليوم كنا على الموعد، بالتالي هذا كله من أجل الفريق".وبدوره، أقر فيرشتابن أن سيارة ماكلارين تمتعت "بسرعة كبيرة. لاندو كان يطير. كان الأمر صعباً جداً علينا، لكن إذا كانت نتيجة اليوم السيئ حصولنا على مركز ثان فأنا أقبل بذلك".وأردف، "أنا سعيد من أجل لاندو. انتظر ذلك لفترة طويلة ولن يكون (انتصاره) الأخير. إنه يستحق ذلك بالتأكيد".وبقي فيرشتابن الذي يخسر على الحلبة للمرة الأولى هذا الموسم بعدما أجبرته مشكلة ميكانيكية على الانسحاب من الجولة الثالثة في أستراليا، متصدراً بفارق مريح أمام زميله بيريز بعدما رفع رصيده إلى 136 نقطة، مقابل 103 للأخير و98 للوكلير و83 لكل من نوريس وساينز.من ناحيته، علم أندريا ستيلا مدير فريق ماكلارين أن سيارته المحدثة في ميامي كانت سريعة، لكنه تفاجأ من عدم تمكن ماكس فيرشتابن من مجاراة وتيرة نوريس.وعند سؤاله عن أداء سيارة ماكلارين وعدم تمكن فيرشتابن من ملاحقة نوريس، قال ستيلا: "علمنا بأن السيارة سريعة، لكن ما حدث كان مفاجئًا بعض الشيئ. بيد أنه أمر إيجابي ودافع للمستقبل كذلك".هذا ولطالما آمن ستيلا بموهبة نوريس، ووقف بجانبه خلال بعض اللحظات الصعبة التي لام البريطاني فيها نفسه على ارتكابه أخطاء مكلفة، لكن ستيلا قال: "إنه علم دومًا أنه بمجرد أن تمنحه ماكلارين السيارة القادرة على الفوز، عندها سيتمكن من تحقيق الهدف".وأردف: "أمور كثيرة حصلت للمرة الأولى. أهمها هو فوز لاندو لأنه يستحق ذلك عن جدارة، لطالما قلنا دومًا أنه بمجرد أن نمنحه السيارة المناسبة، فسيحقق الفوز، وقد فعلها". كل تفكيري وشكري الآن لكل الرجال والنساء في مكالارين".واعترف شارل لوكلير سائق فيراري، أنه كان يتوقع وتيرة قوية من ماكلارين، لكن "ليس بهذه القوة".وعانى لوكلير من انطلاقة غير مثالية حيث قال: "كانت انطلاقة صعبة جداً. كان تشيكو (بيريز) من الجهة الداخلية ولم تكن انطلاقتي مثالية، حالما أفلت القابض الفاصل، التفت الإطارات كثيراً حول نفسها. رأيت تشيكو من الجهة اليمنى وكان التماسك منخفضاً للغاية".وأضاف: "تعرضت لقفل مكابح، واعتقدت أنني سأتعرض لحادثة. لكن لحسن الحظ خرجنا جميعا من المنعطف الأول من دون أضرار، منذ ذلك الحين، كان علي التركيز في سباقي. كانت وتيرتنا اليوم أقل قليلا من المطلوب. قدمنا أفضل ما بوسعنا".وتابع: "لم نكن محظوظين بسيارة الأمان، توقيتها لم يكن رائعاً لنا، حيث كنا على الإطارات الأقدم بين جميع سائقي المقدمة، لكننا أدرنا كل شيء بشكل جيد. مركز ثالث هو أفضل ما كان بوسعنا تحقيقه، وأنا راضٍ عن ذلك".وتعقيبا على انتصار نوريس، أكد لوكلير، أن فوز سائق مكلارين مستحق تماماً، خاصة مع الوتيرة السريعة للسيارة المحدثة، وقال: "نعم، في البداية أنا مسرور جداً من أجل لاندو. فهو يستحق الفوز، كانوا يقتربون منا كثيراً في أغلب الأحيان. لكنهم ولسبب ما لم يتفوقوا علينا".وتابع: "لكنه اليوم نجح بذلك، وقام بعمل مذهل. لقد كانوا سريعين بالفعل طوال الجولة، حتى خلال التصفيات قلت في نفسي.. حسناً إنهم أقوياء جدا". -(وكالات)