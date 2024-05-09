مشاركة كبيرة في افتتاح بطولة الأردن للجولف

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

العقبة - بمشاركة أردنية وعربية وأجنبية انطلقت في ملاعب واحة أيلة صباح الخميس منافسات النسخة 33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف التي ينظمها الاتحاد الأردني للجولف بالشراكة مع واحة أيلة. اضافة اعلان

وتحظى البطولة برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز بمشاركة قرابة 110 لاعبين ولاعبات في فئات الرجال والسيدات والناشئين. وشهد اليوم الافتتاحي منافسات قوية على أن تتواصل المنافسات اليوم وغدا، الذي سيشهد تتويج الفائزين، حيث جاءت نتائج منافسات اليوم الأول على النحو التالي للمراكز الثلاثة الأولى:

- فئة الرجال، خالد عطية (السعودية)، محمد أبو العلا (مصر)، ميشيل كارانجا (كينيا).

- فئة السيدات، كاترينا بولكوفيسكا (لاتفيا)، ندى مير (قطر)، ياسمين طاهر (الأردن).

- فئة الناشئين، دانييل سوكولوف (قطر)، سليم العبداللات (الأردن)، دانيال طاهر (الأردن).

جيسون.. فخورون باستضافة البطولة في واحة أيلة

أكد كبير مدربي نادي أيلة للجولف الجنوب أفريقي جيسون فيرميولن سعادته بإقامة البطولة على ملاعب أيلة للمرة الثامنة بعدما كانت تقام في ملاعب البشارات في عمان.

وأشار جيسون الحاصل على شهادة رابطة محترفي لاعبي الجولف PGA في حديثه للجنة الإعلامية وبحضور الإعلاميين الرياضيين العرب، إلى أن ما يحدث في أيلة يعتبر نقلة نوعية وإضافة مميزة لرياضة للجولف في الأردن.

بطولات عالمية

وشدد جيسون على أن الأردن قادر على استضافة بطولات عالمية، رغم وجود متطلبات إضافية من الاتحاد الدولي يجب أن تتوفر في المستقبل.

وحول تأثير وأهمية وجود واحة أيلة على لعبة الجولف بالأردن قال جيسون: "التركيز حالياً على فئة الشباب لنشر اللعبة، حيث يتواجد عدد كبير من اللاعبين الأردنيين في البطولة الحالية.. وهذه البطولة أثمرت عن تأهيل لاعبين محترفين أبرزهم شيرغو الكردي الذي فاز بالبطولة مرتين وهو أحد أبرز اللاعبين الأردنيين في لعبة الجولف وبات الآن لاعباً محترفاً في المملكة العربية السعودية إلى جانب زميله وليد أبو السميد.

دور الإعلام

وأشاد جيسون بدور الإعلام المحلي والعربي في تغطية البطولة الحالية بالقول: "خلال الفترة الأخيرة اختلفت التغطية الإعلامية للبطولة وأصبحت أفضل خصوصاً في النسخة الحالية، وهذا يساهم في نشر لعبة الجولف على نطاق أوسع.

الإعلام في أيلة

اصطحب منصور الكباريتي مدير العلاقات العامة والحكومية في واحة أيلة وفد اللجنة الإعلامية للبطولة والزملاء الإعلاميين الرياضيين العرب في جولة بواحة أيلة.

وشملت الجولة حضور افتتاح منافسات البطولة والاطلاع على مشروع واحة أيلة بصفة عامة وزيارة ملعب الجولف وقرية المرسى ومنطقة المارينا وفندق حياة ريجنسي.

وقدم الكباريتي للوفد الإعلامي شرحا وافيا عن واحة أيلة ومرافقها السياحية والرياضية والترفيهية وما تضمه من مساحات خضراء واسعة صديقة للبيئة.

وتضم اللجنة الإعلامية المنبثقة عن الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي الزملاء، شبلي الشطرات، عوني فريج، خالد خطاطبة وجواد سليمان، بينما يضم وفد الإعلاميين الرياضيين العرب الزملاء، شريف عبدالقادر (مصر)، بدر النهدي (السعودية)، سيف المالكي (العراق)، احمد بوباية (تونس)، احمد السلماني (سلطنة عُمان)، محمود الفضلي (قطر).

وتبذل كوادر واحة أيلة جهودا كبيرة لإنجاح البطولة وتذليل كافة العقبات للوفد الإعلامي وكافة المشاركين من لاعبين ولاعبات ومدربين وإداريين وكافة المشرفين على تنظيم البطولة.