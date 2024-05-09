الأهلي يؤزم موقف شباب الأردن.. والسلط يكرم العقبة ويبتعد عن الهبوط

مهند جويلس

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عمان- تلقى فريق شباب الأردن هزيمة جديدة في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، وذلك على يد الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة التاسعة عشرة من البطولة.واستطاع المهاجم الفلسطيني بصفوف الأهلي أنس بني عودة تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، إثر استغلاله عودة الكرة من أحد مدافعي شباب الأردن.وعلى الرغم من تلقي مدافع الأهلي يزن الغرابلة البطاقة الصفراء الثانية، وغادر الملعب بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 49 من زمن اللقاء، إلا أن هذا الأمر لم يمنع فريقه من إلحاق الهزيمة السادسة بالمنافس على التوالي، بالمحافظة على النتيجة حتى النهاية، ليصعد الأهلي للمركز العاشر وبرصيده 15 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لشباب الأردن عند 16 نقطة.وفي المباراة الثانية، استطاع السلط الثبات بشكل رسمي بدوري المحترفين لموسم جديد، بعد أن أكرم وفادة ضيفه شباب العقبة بخماسية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب السلط.وتقدم السلط بهدف السبق عبر محمد غانم عند الدقيقة 35، ليعزز زميله عدي القرا النتيجة عند الدقيقة 57، فيما سجل المدافع محمد زريقات الهدف الثالث عند الدقيقة 70، وسجل محمود موافي عند الدقيقة 76، ليختم أحمد العواودة مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة.وتقدم السلط مركزا ليصبح بالمركز السادس وبرصيده 22 نقطة، فيما بقي شباب العقبة خامس الترتيب وبرصيده 25 نقطة.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثالثة لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت متصدر الترتيب فريق الحسين إربد (50 نقطة)، بصاحب المركز الثاني عشر والأخير الجليل (12 نقطة) على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.مواجهات مرتقبة اليوموتستكمل منافسات الجولة اليوم من خلال إقامة 3 مواجهات، إذ يرحل الوحدات ثالث الترتيب برصيد 38 نقطة إلى إربد لملاقاة الرمثا صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة على ستاد الحسن عند الساعة السادسة مساء.ويهدف الفريقان إلى تحقيق النقاط الثلاث لتعزيز مراكزهما، ويبرز من الوحدات كل من مهند أبو طه ومحمد أبو زريق "شرارة" وسيدريك هنري، فيما يبرز من الرمثا كل من بشار ذيابات، علي العزايزة ومجد الزعبي.وفي التوقيت ذاته، يحتضن ملعب البتراء مواجهة سحاب الذي يملك 15 نقطة، بنظيره معان وبرصيده 20 نقطة، في لقاء م هم للطرفين في سبيل ابتعادهما عن المراكز المتأخرة.ويختتم الفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، منافسات الجولة الحالية باستضافة مغير السرحان (18 نقطة) على ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.وينشد الفيصلي بقيادة المدير الفني أحمد هايل مواصلة مطاردة متصدر الترتيب، أملا بالمحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي، لا سيما بعد خروجه من ثمن نهائي بطولة الكأس مؤخرا، معتمدا على قدرات لاعبيه وأبرزهم الهداف رونالد وانجا، ولاعب الوسط خالد زكريا والجناح عارف الحاج.ويتطلع فريق مغير السرحان بوضع حد لسلسلة النتائج السلبية، ومحاولة تحقيق المفاجأة لمحاولة تفادي الهبوط، وهو ما يسعى له المدرب خالد الدبوبي برفقة عدد من اللاعبين المميزين منهم محمد الجوهري، محمد أبو ذهب وسامر خانكان.