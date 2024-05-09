صحفي سعودي: زيارة الملك إلى واشنطن وراء إيقاف شحنة الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل

قال الصحفي السعودي والباحث في الشؤون السياسة العربية وشؤون الشرق الأوسط، عبد العزيز الخميس، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة تزامنت مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته دخول رفح وبدء التحركات العسكرية فيها، وأن جلالته استثمر هذه الزيارة لصالح الضغط على تل أبيب عبر واشنطن.

وأضاف الخميس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "X"، مساء الخميس، أن إيقاف شحنة الأسلحة لإسرائيل لم يكن قرارا أمريكياً سهلا ولا هو ذاتي، كان نتيجة لجهود دبلوماسية مهمة .

وتابع، "كان لملك الأردن الذي لا يحب الاستعراض ولا تسجيل المواقف خلال زيارته لأمريكا دورا مهما للغاية برغم ما يقوله المثبطون الحاقدون، كان له تأثير واضح في الاستدارة الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بمد إسرائيل بشحنات الأسلحة."

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