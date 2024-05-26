5 أعضاء جدد في تنفيذية اتحاد غرب اّسيا

باركت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم انضمام خمسة أعضاء جدد، وبشكل رسمي إلى اللجنة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها الرابع عشر الذي عقد اليوم الأحد في عمان برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد.

اضافة اعلان



وأعلنت لجنة الانتخابات خلال الاجتماع عن فوز الأعضاء الجدد بالتزكية، وذلك لعدم ترشح أي منافس لهم لشغل المناصب الشاغرة في اللجنة التنفيذية وهم: الشيخ علي بن خليفة آل خليفة من البحرين لمنصب النائب الثاني للرئيس، السيدة لمياء بن بهيان من السعودية عن المقعد النسوي، إضافة إلى السادة هشام محمد الزرعوني من الإمارات، محمد خليفة السويدي من قطر وأحمد عقلة العنزي من الكويت لمناصب أعضاء اللجنة التنفيذية.



ورحب سمو الأمير علي بن الحسين بالأعضاء الجدد وعبر عن ثقته بأن انضمامهم سيشكل إضافة نوعية تدعم التوجهات التي يحرص على تنفيذها كافة أعضاء اللجنة التنفيذية التي تضم أيضاً: الفريق جبريل الرجوب النائب الأول للرئيس، والأعضاء السيد عدنان درجال من العراق عضو المكتب التنفيذي الآسيوي عن غرب آسيا، الشيخ محسن المسروري من عُمان، السيد سمعان الدويهي من لبنان، السيد حسن باشنفر من اليمن، والسيد صلاح رمضان من سوريا.



كما عبر أعضاء الجمعية العمومية عن أمنياتهم لأعضاء اللجنة التنفيذية بالتوفيق في مهامهم القادمة، ودعم خطط وبرامج اتحاد غرب آسيا الطموحة ومواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطور لكرة القدم في الإقليم وخدمة الاتحادات الأهلية بشكل عام.



وكانت الجمعية العمومية انعقدت وفق النصاب القانوني بحضور ممثلي كافة الاتحادات الأهلية الـ ١٢ المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا.



وشهد الاجتماع المصادقة على تقرير الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، الذي تضمن عرضاً لكافة النشاطات التي أقامها الاتحاد منذ انعقاد آخر اجتماع للجمعية العمومية، إلى جانب المصادقة على البيانات المالية والموازنة التقديرية للاتحاد خلال عام 2024 الحالي، وعلى محاضر اجتماعات لجان الاتحاد في الفترة الماضية.



كما صادقت الجمعية العمومية على التعديلات التي طرأت على بعض بنود النظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا، والتي جاءت لتضمن تطبيق الأنظمة والقوانين، وفقاً للتحديثات الدولية والآسيوية، وبما يواكب التطورات والتغييرات، ويتلائم مع استراتيجية اتحاد غرب آسيا.